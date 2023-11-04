Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'nın batarya üssü olma konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Kapasitesi 110 binden 405 bine çıkan, 3500 kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikamızın grubumuza, şehrimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.





'Ford Otosan'a da sahip çıktık





Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim tesisi haline geldi. Dünya markası Ford'un mühendislik ve üretim gücünün bir yansıması olan bu tesis pek çok öncü özelliği ile geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor.





Ford Otosan Türk otomotiv sanayiinin gururu olmayı sürdürüyor. Biz otomotivde de bu topraklarda üretim yapan, istihdam oluşturan tüm yatırımcılar gibi Ford Otosan'a da sahip çıktık.









"Küresel krizlere rağmen..."





Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde her yatırımı destekledik, attığı her adımda yanında olduk. Bilindiği gibi Türkiye'nin ticari araç üretiminin yüzde 69'unu, ihracatının yüzde 75'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor. Geçen yıl toplam 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu unvanını devam ettiren Ford Otosan'ı bu başarısından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. 5 yılda 15. sıradan 13. sıraya yükselmiş olmamız doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Üstelik buna küresel krizlere rağmen ulaştık.





Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz.









"Avrupa'nın batarya üssü olma konusunda kararlıyız"





Ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi giderek artıyor. Dünyada bu yıl 7 milyonu Çin, 3 milyonu Avrupa ve 5 milyonu ABD olmak üzere toplamda 14 milyon adet elektrikli araç satışı bekleniyor. Bu alandaki rekabetin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak biz de Togg'un tetiklediği ilgiyle hızla gelişen elektrikli araç piyasasına sahip olma yolunda ilerliyoruz. Avrupa'nın batarya üretim üssü olma konusunda da kararlıyız.





Otomotiv sektöründeki yeni gelişmelere kendini adapte edemeyen firmaların kökleri ne kadar derine uzanırsa uzansın, bir süre sonra ayakta kalmakta zorlanacakları açıktır. Ford, önümüzdeki asırda da sektördeki liderliğini devam etme azmiyle yoluna devam ettiğini ispatlıyor.









"Türkiye'yi krizlerin çözümüne anahtar ülke konumuna getirdik"





Küresel ekonomi son 2-3 yıldır ardı ardına gelen en büyük krizlerle mücadele ediyor. Covid-19 salgınının etkilerinin üstünden kurtulmadan Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi. Bir de enerji ve gıda fiyatlarıyla ilgili sıkıntılar eklendi. Pek çok ülkede enflasyon oranları son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.





Bu olumsuzluklardan biz de etkilendik, etkileniyoruz. Bunlara ilave olarak, 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde insanımızı kaybettik. 100 milyar doların üzerine ilave finansman ihtiyacımız ortaya çıktı. Buna rağmen Türkiye Yüzyılı adı altında belirlediğimiz hedeflerimizden vazgeçmedik. Krizlerin hemen hepsi ülkemizin içinde yer aldığı bölgede meydana geliyor.





Gazze'de yaşanan insani trajediye kadar tüm krizlerin ilk muhatapları arasında biz de yer alıyoruz. En büyük başarımız şimdiye kadar ülkemizi sıcak çatışmaların tarafı yapmamak olmuştur. Uyguladığımız dengeli, ilkeli ve soğukkanlı politikalarla Türkiye'yi krizlerin çözümüne anahtar ülke konumuna getirdik.





Ayrıntılar geliyor...



