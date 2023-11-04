Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: İnşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde otobüsten vatandaşları selamladı.
AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana baba ocağında, uzun bir aradan sonra hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana uzun bir sürenin geçtiğini, en son seçimlerde Rize'ye geldiğini anımsatan Erdoğan, seçim sonrası ziyaretlerine en fazla oy alan illerden başlayarak Bayburt ve Gümüşhane'yi ziyaret ettiğini anımsattı.
Yapacakları çok işin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
Erdoğan, yarın Rize Valiliği ve Belediyesini de ziyaret edeceğini, kentin eksiklerini süratle nasıl gidereceklerinin planlamasını yapacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdikleri ilgi dolayısıyla hemşehrilerine ve AK Parti Güneysu İlçe Gençlik Kolları teşkilatına teşekkür etti.
Erdoğan, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.