Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: İnşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım

"Hep beraber el ele vereceğiz. Eğitimden sağlığa, adalete, ulaşıma... Bütün bunlarla Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Yarın toplu açılışları gerçekleştirmek için buradayız. Rize ve Ayder'deki kentsel dönüşümleri yerinde göreyim istedim. Bütün bunları inşallah yerinde görerek adımlarımızı atacağız. Beş, altı ay sonra malum belediye seçimleri var. Yerel seçimlerde de başta Rize merkez olmak üzere ev ev dolaşarak ilçelerimizi de inşallah partimize kazandırmanızı istiyorum. Malum, son seçimlerde milletvekili sayımızda bir düşüş yaşadık. Herhalde yerel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Bunun için çok farklı bir gayret gerekecek. Bu gayretlerle inşallah Rize ve ilçelerinden çok güçlü bir ses çıkaralım istiyorum."