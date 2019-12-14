Nehire düşen sürücünün 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da 2 Aralık tarihinde Fırat Nehri’nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelen kazada 41 yaşındaki Bedrettin Oruç idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü.

Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç’un bulunması için Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Ankara’dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında, AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışma yaptı.

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Oruç’un cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ekipler çalışmasına devam ederken Oruç’un kazanın olduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzağında Karakaya Barajında Ballıca mevkisinde balık ağlarına takılı halde bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD,polis ve Jandarmaya bağlı ekipler Oruç’un cansız bedenini sudan çıkardı. Sudan çıkarılan Oruç’un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

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