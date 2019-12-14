Gündem Nehire düşen sürücünün 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
ELAZİĞ

Nehire düşen sürücünün 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ’ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri’ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç’un cansız bedeni 13 gün sonra balık ağlarına takılı halde bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sudan çıkarılan Oruç’un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Sudan çıkarılan Oruç’un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Elazığ'da 2 Aralık tarihinde Fırat Nehri’nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelen kazada 41 yaşındaki Bedrettin Oruç idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü.

Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç’un bulunması için Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Ankara’dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında, AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışma yaptı.

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Oruç’un cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Ekipler çalışmasına devam ederken Oruç’un kazanın olduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzağında Karakaya Barajında Ballıca mevkisinde balık ağlarına takılı halde bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD,polis ve Jandarmaya bağlı ekipler Oruç’un cansız bedenini sudan çıkardı. Sudan çıkarılan Oruç’un cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

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