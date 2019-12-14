Gündem Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 10 metrelik köprüden uçtu Yaralı kurtuldu
İSTANBUL

Alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: Yaralı kurtuldu

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün 2.65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da otomobil alt geçide düştü
İstanbul'da otomobil alt geçide düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada Ali Kemer (30) 34 BST 918 plakalı otomobili ile Cevizlibağ'dan Aksaray istikametine giderken Topkapı Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkulukları aşarak yaklaşık 10 metrelik köprüden alt yola uçtu.

AA
10 metrelik köprüden uçan araç paramparça oldu.

ALT YOLA ÇAKILAN ARAÇTAN YARALI KURTULDU

  • Kazayı gören diğer sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Kaza sırasında otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sedyeye alınan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İHA
10 metrelik köprüden uçan araç paramparça oldu.

Kaza sırasında alt yola düşen otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada otomobilin çarparak yerinden kopardığı demir korkuluklar ise belediye ekiplerince yerinden söküldü. Yaklaşık 1 saat boyunca ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sonrası yenide trafiğe açıldı.

İHA
10 metrelik köprüden uçan araç paramparça oldu.

2.65 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

  • Yaralı sürücüye, hastanede polis ekiplerince alkol testi yapıldı. Kemer'in alkol ölçümünde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.

İHA
10 metrelik köprüden aşağı çakılan araç.
Kar beklenirken sıcaklık artıyor

Kar beklenirken sıcaklık artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük kaygı duyuyoruz!

Büyük kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.
Erdoğan misafir etti

Erdoğan misafir etti

Kar kış demeden 2 km yürüyerek okula gidiyordu.
Ruslar planlıyor<br>BAE ise yönetiyor

Ruslar planlıyor
BAE ise yönetiyor

Komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf.
Afganların<br> arasına katacaklardı

Afganların
arasına katacaklardı

​Yunanistan'a kaçıracaklardı şebeke çökertildi.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Nişanlı çift akılalmaz kazadan sağ kurtuldu.
Reddediyoruz!

Reddediyoruz!

​TBMM'nin ABD'ye yönelik kararı Resmi Gazete'de.
'Kermes' operasyonu

'Kermes' operasyonu

Araçların ​şasi numaralarını değiştirip satıyorlar.
10 metreden<br>alt geçide çakıldı

10 metreden
alt geçide çakıldı

​Alkollü sürücü parçalanan araçtan yaralı kurtuldu.
Teklifi reddetti

Teklifi reddetti

​Fenerbahçe Ozan Tufan'la anlaşamadı.
Montrö<br>lobisi rahatsız

Montrö
lobisi rahatsız

​CHP ve Gezi Koalisyonu önüne geçmeye çalışıyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
AVM'de kanlı kavga

AVM'de kanlı kavga

​Kafede çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Asıl katliamı Ermeniler yaptı

Asıl katliamı Ermeniler yaptı

​Kazım Karabekir'in kızı YeniŞafak'a konuştu.
Kellesine 10 milyon

Kellesine 10 milyon

​İçişleri Bakanlığı'ndan bebek katili terörist Dahlan'ı avlayan kişiye ödül.
Türkiye’ye karşı küresel ittifak

Türkiye’ye karşı küresel ittifak

​ABD, Rusya, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve BAE'ye Ürdün de eklendi.
Annem orada mı diye bakıyorlar

Annem orada mı diye bakıyorlar

​Ceylan ailesi oğullarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.