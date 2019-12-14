Gündem 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyzeyi cumhurbaşkanı misafir etti
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Bursa haberleri: 85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze’yi cumhurbaşkanı misafir etti!

85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze’yi cumhurbaşkanı misafir etti

Günde 2 kilometre yol yürüyerek okuma yazma öğrenen 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la görüştü. Bursa’nın Keles ilçesinde ikamet eden Yıltır, çocukluğunda okula sadece bir yıl gitti. Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahizar Yıltır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şahizar Yıltır.

Bursa’da ikamet eden 85 yaşındaki kadın, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek gittiği kursta okuma-yazma öğrendi.

2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor.

Cumhurbaşkanı misafir etti

Geçtiğimiz ocak ayında Şahizar Teyze’nin başarı hikayesi geniş yankı bulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara’ya davet etti.

Üçüncü hakkımı sen yeme oğul
GÜNDEM
Üçüncü hakkımı sen yeme oğul

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

85 yaşında okuma yazma öğrenen Şahizar Teyze’yi cumhurbaşkanı misafir etti.

Kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti

Bursa’nın Keles ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğiyle okuma-yazma öğrendi.

90 yaşında okuma yazma öğrendi
GÜNDEM
90 yaşında okuma yazma öğrendi

Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti.

Şahizar teyze kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti.

Artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor

2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır’ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

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