Numan Kurtulmuş: Büyük Türkiye için üretmekten başka yol yok Türkiye’nin, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren ekonomideki en önemli sorunlarından birinin tasarruf açığı olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye olacaksa kendisinin üretmesinden başka hiçbir yolu yoktur. Bu istikamette yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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