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ANKARA

Numan Kurtulmuş: Büyük Türkiye için üretmekten başka yol yok

Türkiye’nin, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren ekonomideki en önemli sorunlarından birinin tasarruf açığı olduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye olacaksa kendisinin üretmesinden başka hiçbir yolu yoktur. Bu istikamette yolumuza devam ediyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Numan Kurtulmuş: Büyük Türkiye için üretmekten başka yol yok ​
Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Eğitim Başkanlığı’nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Teşkilat Akademisi Ankara Eğitim Programı”na katıldı.

Kurtulmuş, ekonomide dışarıya bağımlı olan, kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir Türkiye’nin, güçlü ve büyük Türkiye olmasının mümkün olmadığını belirtti. Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"YENİ EKONOMİK MODELLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

  • “Cumhurbaşkanı’mızın öncülüğünde üretmek, çok üretmek, daha çok üretmek, dünya piyasalarında rekabet edebilmek, kendi alın terimizle ürettiklerimizi satarak tasarruf açığımızı dışarıdan elde ettiğimiz, kazandığımız dövizlerle kapatmaktır. Bu istikamette, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat eksenli yeni ekonomik modelle birlikte yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Türkiye’nin yakın zamanda çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecektir. Türkiye’nin yeniden büyük Türkiye olacaksa kendisinin üretmesinden başka hiçbir yolu yoktur. Bu istikamette yolumuza devam ediyoruz.”

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