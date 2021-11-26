Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz

Samsun programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Samsun İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz”

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğinin farkında olduklarının altını çizen Prof. Dr. Kurtulmuş, “Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu zor süreçlerde inşallah hep beraber teenni ile ve aklıselim ile bu süreçleri atlatacağız. Türkiye’de özellikle son 1 hafta içerisinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşın üzerinde oluşturduğu özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomi ile ilgili tüm meseleleri bütün detayları ile biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel değil uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

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“Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz”

Asgari ücret ve alım gücü konusunda da görüşlerini beyan eden Numan Kurtulmuş, “Türkiye’de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gerekçenin hiçbir rasyonel gerekçesi yok. ‘Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülatif gelişme oldu’ diyeceğimiz hiçbir gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek bir güce sahiptir. Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının ortaya çıkan olağandışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal, meşru mitingler ile hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabi ki inanırız. Buradan bir kere daha söylemek isterim ki: sokakların illegal gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenni, aklıselim ve sabırla bu süreci geçebilmektir. Dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağıya doğru gidecek. Daha da önemlisi oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa süre içerisinde gelecektir. Bunu söylerken şunun altını çiziyoruz. Vatandaşımızın alım gücünde bazı değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede bunu ortadan kaldıracak, hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

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OYNAT 02:09 Numan Kurtulmuş'tan HDP'li Demirtaş'ın çağrısına uyan CHP'ye uyarı: Geçmişte yapılan ve vahşice saldırılara neden olan çağrılar kulaklarımızda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası miting kararı alan CHP ile ilgili konuştu. Zamanlamanın manidar olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, 'Demirtaş'ın geçmişte yaptığı çağrılar kulaklarımızdadır. Sonuçları ortadadır; Yasin Börü gibi onlarca vatandaşımızın şehit edildiği o zıvanadan çıkmış vahşice saldırılar söz konusudur.' dedi. BiP'te paylaş

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Kurtulmuş, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Ümit ediyorum ki asgari ücret ile bütün vatandaşlarımızın ‘tamam hakkaniyete uygun bir şekilde oldu’ diyebileceği noktada tespit edilecek. Ayıca dar gelirli kesimlere şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de destekler verilecek. Bu zor zamanı atlatacağız. Şundan emin olun bu zor zamanları geçtiğimizde önümüz aydınlıktır. Türkiye tüm dünyanın yalpaladığı, sadece sağlık bakımından değil, ekonomik bakımdan da yalpaladığı, tüm fiyatların da olabildiğince yükseldiği, insanların dünyanın çok zengin ülkelerinde bile marketlerde neredeyse ürün bulamadığı dönemlerde Türkiye sağlam bir şekilde ortada durmuştur. Olumsuz etkilerin biz de altındayız. Bunları aştığımızda önümüzde çok yeni fırsat alanlarının olduğu, yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kurabilmek için ekonomik alanda da halkımızı rahatlatacak, daha ileriye götürülebilecek, ülkenin daha da fazla gelişmesini sağlayacak çok önemli fırsatların önümüzde olduğunu görüyoruz. Hep beraber birlik ve dirlik içerisinde bu süreçleri aşacağız ve inşallah 2023 ve 2024 seçimleri ile de Türkiye’nin önü daha da açılmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

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