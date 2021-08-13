Gündem OGM Müdürü Karacabey 54 şehirdeki 299 orman yangını kontrol altında
ANKARA

OGM Müdürü Karacabey: 54 şehirdeki 299 orman yangını kontrol altında

Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
OGM Müdürü Karacabey: 54 şehirdeki 299 orman yangını kontrol altında
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OGM Müdürü Bekir Karacabey, başta Antalya, Adana, Mersin ve Marmaris olmak üzere 16 günde yaşanan 299 orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu. Ege Bölgesi’nden Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan ve Türkiye’nin 54 şehrinde yaşanan 299 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını söyleyen Karacabey, “16 günde 54 ilde çıkan 299 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı. Orman teşkilatının 28 bölge müdürlüğünden ekiplerin seferber olduğu ve 16 gün boyunca devam eden orman yangınlarına pek çok şehirden itfaiye, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askerler ve vatandaşlar destek oldu. Toplamda 5 bin 250 kişilik bir ekibin koordinasyonu ile kontrol altına alınan yangınlar için 18 su atar uçak, 68 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve 430 iş makinası kullanıldı” diye konuştu.

‘ESAS KAYNAK İNSAN FAKTÖRÜ’

Günümüzde önemli bir afet haline gelen orman yangınlarının temel sebebinin iklim değişikliği olduğu ifade edilse de, yangınların esas kaynağının insan faktörü olduğuna dikkat çeken Karacabey, “Yangınların yüzde 90’a yakın kısmı insan eli ile çıkıyor. Bunların sadece yüzde 6’lık kısmı kasten yakılarak çıkarılıyor. Geri kalan yüzde 84’lük kısmı maalesef vatandaşımızın ihmali, dikkatsizliği sonucunda ortaya çıkıyor. Toplumun her bir ferdinin daha dikkatli, daha duyarlı davranmasıyla bu felaketlerin önüne geçmek mümkün” dedi.

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‘HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN TEREDDÜTÜ OLMASIN’

Karacabey, yangınlarda zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması konusu ile ilgili, “Bu alanlar, hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın ki tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam ettirecek. Bu alanlar, tıpkı geçmişte olduğu gibi en kısa sürede üzerindeki yanmış olan ağaçlar çıkarılacak, temizlenecek. Daha sonra toprak fidan dikimine veya tohum ekimine hazır hale getirilecek. Bu sonbahardan itibaren tekrar ağaçlandırılarak, eski yeşil dokusuna kavuşacak. Hiçbir vatandaşımızın tereddüttü olmasın bu alanlar tekrar ağaçlandırılıp, orman olarak hayatını devam edecek” diye konuştu.

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Alzaymır hastası Emiş nine hem duygulandırdı hem yürekleri burktu: Evine gelen yardımları ölen oğlu gönderdi zannetti
FOTOĞRAF 8
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Karaöz Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 90 yaşındaki 9 çocuk ve 17 torun sahibi Emiş Akbaş, 5 yıldır alzaymır hastası olarak yaşamını sürdürüyor.
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Kovid-19 nedeniyle 3 ay önce oğlunu kaybeden ancak hastalığı nedeniyle çoğu zaman evladının vefat ettiğini unutan Akbaş'ın evinin çatısı, orman yangınında kısmen zarar gördü.
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Bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Ala Hayat Minik Masumlar Derneğinin başkanı ve üyeleri, Emiş Akbaş'ı ziyaret etti.
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Bir İhtiyacı olup olmadığını sorduğu Akbaş'tan, Sizi oğlum mu gönderdi? cevabını alan Dernek Başkanı Ayşegül Aksu ve üyeler, Emiş ninenin talebini yerine getirdi.
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Aksu, yangının çıktığı ilk günden beri ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
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Çalışmaları devletin yetkilileriyle sürdürdüklerini, herkesin burada birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını anlatan Aksu, Türkiye'nin her köşesinden insanlarının afet bölgesine giderek yardım ettiğini dile getirdi.
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Çalışmalar sırasında tanıdıkları Emiş Akbaş'ın alzaymır hastası olduğunu, 3 ay önce hayatını kaybeden oğlunun öldüğünü çoğu zaman unuttuğunu öğrendiklerini anlatan Aksu, şöyle konuştu:
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Kendisiyle tesadüfen tanıştık. Bizi, oğlunun gönderdiğini sandı. Oğlu vefat etmeden önce çuvallarla bez alarak kendisine getirirmiş. Biz ona bez temin ettik fakat neden çuvalla getirmediğimizi sordu, oğlu çuvalla getirirmiş çünkü. Biz de kendisine oğlunun yaptığı gibi aldığımız bezleri çuvala koyarak getirdik. diye konuştu.
Alzaymır hastası Emiş nine hem duygulandırdı hem yürekleri burktu: Evine gelen yardımları ölen oğlu gönderdi zannetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında evinin çatısı kısmen zarar gören 90 yaşındaki alzaymır hastası Emiş Akbaş'ın kendisini ziyarete gelen dernek üyelerini 3 ay önce yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen oğlunun yolladığını sanması çevredekileri duygulandırdı.

Hayvanları yanarak telef olan Mehmet amca küle dönen evini terk etmiyor: Yangın beni yaktı geçti
FOTOĞRAF 16
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Sevinç Mahallesi'nden uzakta, dağlık alanda kendi elleriyle yaptığı iki odalı taş evde yaşayan Eski, etrafta başka kimsenin olmadığı yerde ailesiyle yıllarca mutlu bir hayat sürdü.
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Burada büyüttüğü 5 çocuğunu evlendiren Eski, eşiyle hayvanlara bakarak kimseye muhtaç olmadan yaşarken 28 Temmuz'da başlayan ve günler sonra kontrol altına alınan yangında büyük üzüntü yaşadı.
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Gençliğinde sırtında taşıyarak yaptığı taş evinin, gözü gibi baktığı hayvanlarının bir kısmının ve hatıralarının bir anda kül olmasının acısını yaşayan Eski, az gören gözlerine ve yaşlı haline rağmen yanan evini terk etmiyor.
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Yangında 80 keçisinden 50'sinin telef olduğunu belirten 82 yaşındaki Eski, başından geçenleri paylaştı.
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Eski, yükselen dumandan Manavgat'ın yanmaya başladığını anladıklarını, alevlerin birkaç gün sonra köylerinin etrafını sardığını söyledi.
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Oğlunun gelmesiyle yanarak ölmekten kurtulduğunu belirten Eski, Ben ömrümde böyle bir yangın görmedim. Bu yangın beni de yaktı geçti. Burada yaşıyordum, bir yangın geldi, hayvanlarımı, evimi, ahırımı, ağılımı her şeyimi yaktı geçti. Burada ayaküstü kaldım, evden sırtımdaki elbiseyle kaçtım dedi.
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Eski, yangından sonra oğlunun evi ve hayvanlarını kontrol etmek için dağa geldiğini, Her taraf yanmış. deyince büyük üzüntü yaşadığını kaydetti.
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Evine geri döndüğünde taş üstünde taş kalmadığını, çoğu hayvanının yandığını gördüğünü belirten Eski, şöyle konuştu:
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Burada düzenimi kurdum. Yaşlanınca hayvanları azalttım, onlar da evin etrafından otlanıyorlardı, öyle yaşıyordum.
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Hayatımda böyle bir afet görmedim. Biraz param vardı. Valizin içindeki param da yandı. Çok değildi ama o da gitti.
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Torunuma hediye, hayvanlarıma yem alacaktım o parayla, o da gitti. Yanarak can vermek kolay bir şey değil.
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Yangında neyim varsa yandı ama hayvanlarımın yanarak ölmesine çok üzüldüm. Bir tekem vardı, beni görünce koşar yanıma gelirdi, adına 'Billoş' diyordum.
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Yanımdan hiç ayrılmazdı, boynuzuyla beni severdi. Allah sabrımı artırsın şimdi.
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Eski, evi ve hayvanların bir kısmı yanmış da olsa Allah ömür verdiği sürece burada yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.
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Hayvanları yanarak telef olan Mehmet amca küle dönen evini terk etmiyor: Yangın beni yaktı geçti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında hayvanlarının bir kısmını kaybetmenin acısını yaşayan 82 yaşındaki Mehmet Eski, evi hasar görmesine rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor. Oğlunun gelmesiyle yanarak ölmekten kurtulduğunu belirten Mehmet Eski, evine geri döndüğünde taş üstünde taş kalmadığını, çoğu hayvanının telef olduğunu gördüğünü söyledi.
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