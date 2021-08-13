İtalya'da 500 ayrı noktada orman yangını

İtalya'nın Sicilya adasında, Lucifer adlı hava dalgasının etki göstermesiyle Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık yaşandı. Termometreler 48,8 dereceyi gösterdi. Bu, Avrupa'da kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık. Daha önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1977 yılında sıcaklık 48 dereceyi görmüştü.

500'DEN FAZLA NOKTA YANIYOR

Hava sıcaklığının gölgede bile katlanılmaz bir hal aldığı ülkede, itfaiyeciler kavurucu sıcakların etkisiyle 500'ü aşkın noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İtalya'da birkaç gün daha kavurucu sıcaklar devam edecek ve son haftalarda özellikle Sicilya ve Calabria bölgesi olmak üzere ülkenin güneyinin çoğunu saran yangınları körükleme riski var.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan haber ajanslarının bildirdiğine göre, çarşamba günü Reggio Calabria bölgesinde 79 yaşındaki bir adamın yanmış cesedi bulundu. 77 yaşındaki başka bir adam da aynı bölgede sürüsünü alevlerden korumaya çalışırken öldü. Zeytinliğini kurtarmaya çalışırken 53 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti.

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SİCİLYA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Sicilya'daki bölgesel yetkililer yangınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ederken, İtalya'nın dört bir yanından 50 gönüllü itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor.