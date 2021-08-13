Marmaris'te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye’de 30 ev küle döndü

Marmaris'teki yangınlarda 1996 yılında Milli Park ilan edilen 29 bin 206 hektar alandaki kızılçam başta olmak üzere karaçam, sığla, dallı Akdeniz, pırnal meşesi, kermes meşesi gibi ağaçlarla dere ve nehir çevrelerindeki zakkum ve çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı makilik alanların bir bölümü de zarar gördü. Yangında çok sayıda hayvan da yanarak telef oldu.