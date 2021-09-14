Öğrencileri 'ağzınızı yüzünüzü dağıtırım' diyerek azarlayan müdür yardımcısıyla ilgili inceleme başlatıldı

O anlar bir veli tarafından kayda alındı.

Koronavirüs tedbirleriyle birlikte yüz yüze eğitimin başladığı şu günlerde, Antalya'da skandal bir olay yaşandı. Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun'un öğrencileri azarladığı anlar bir veli tarafından kayda alındı.

Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran Coşkun'u hakaretler savurdu. Müdür yardımcısının, "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" şeklindeki ifadeleri velileri ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı. Görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

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