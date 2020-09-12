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Gündem Uzaktan eğitimde atletli öğretmen skandalı Tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı
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Uzaktan eğitimde atletli öğretmen skandalı: Tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı

Koronavirsüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci 31 Ağustos'ta yeni eğitim öğretim yıla uzaktan eğitimle başladı. Öğretmenler bilgisayar başından ders anlatmaya başladı ancak biri var ki büyük tartışma yarattı. Ankara'daki bir ortaokulda görev yapan rehber öğretmen Kemal C.'nin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin internet üzerinden bilgi verdiği velilerin karşısına atletle çıkması tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen hakkında inceleme başlattı.

Haber Merkezi DHA
Öğretmen öğrencilerin karşısına atletle çıktı.
Öğretmen öğrencilerin karşısına atletle çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin uygulanmasına ilişkin 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine genelge gönderdi. Genelgeye göre okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arası uyum programına ayrılacak. Uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1’inci sınıflarda ‘1 gün yüz yüze eğitim’ şeklinde gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulması halinde sınıflardaki öğrenciler, okulun fiziki şartları da dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bölünerek yüz yüze eğitim yapacak.

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  • Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak. Veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek. Genelgede uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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Velilerle bir araya geldi

Tüm okullar, yeni eğitim ve öğretim yılında derslerin nasıl işleneceğine ilişkin internet üzerinden velileri bilgilendirme çalışması başlattı. Ankara Çankaya’da bulunan 27 Aralık Lions Ortaokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Kemal C. de internette görüntülü konuşma programı üzerinden öğrenci velilleriyle bir araya gelerek, yeni dönem hakkında bilgi verdi. Ancak Kemal C.'nin, velilerin karşısına atletle çıkması tepki çekti. Sınıfta alınan koronavirüs tedbirlerini anlatan öğretmeni atletli gören veliler, şaşkınlık yaşayarak, durumu okul yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığın, okul yönetiminden konuyla ilgili bilgi aldığı ve inceleme başlattığı öğrenildi.

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