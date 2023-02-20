Okullar psikoeğitimle başlıyor: Depremzede öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak

Asrın felaketi sonrası eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat’a kadar ara verildi. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, bugün ders başı yapacak.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretiminin hasar tespit çalışmaları sonra 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor. Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler ve nakil olan depremzedeler 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Depremin etkilediği 10 ilde MEB tarafından görevlendirilen rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri tarafından, psikolojik ilk yardım programı (PİY), öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik olarak uygulanmaya başlandı. Öte yandan depremin ardından ders başı yapacak 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrencilere, bugünden itibaren “deprem psikoeğitim programı” uygulanacak. Program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor. Bu çalışmaların ardından okullarda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından depremden etkilenen öğrencilere yönelik çalışmalar yapılacak, öğretmen ve ailelerin bilgi sahibi olması amacıyla “Kayıp ve Yas-Aileler ve Öğretmenler İçin Bilgilendirme Oturumları” uygulanacak.