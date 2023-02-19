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Hayat

Şefkatle yaklaşın: Psikolojimiz de enkaz altında

Türkiye’yi sarsan depremler psikolojilerimizi de enkaz altında bıraktı. Uzman klinik psikolog Gözde Ceylan Pehlivan, “İnsanlar bu dönemde dinleyen, güven veren, anlamaya çalışan, şefkatli birinin yanında olmasına ihtiyaç duyuyor. Aile ve diğer yakınlarla bir araya gelmek önemli. İnsanları yaşama dair cesaretlendirmek gerekiyor” dedi.

04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Türkiye’yi sarsan depremler psikolojilerimizi de enkaz altında bıraktı.

Türkiye’yi sarsan depremler psikolojilerimizi de enkaz altında bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli olan 9 saat arayla vuran iki şiddetli deprem herkesi olumsuz etkiledi. İnsanlarda travmaya yol açabilen deprem olgusuyla baş etmenin mümkün olduğunu söyleyen Işık Üniversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog Gözde Ceylan Pehlivan, “Ani ve beklenmedik bir biçimde olan depremi bir kişinin doğrudan yaşaması, ve olaylara ait görüntülerin izlenmesi kişileri etkiliyor” dedi.

ŞEFKATLE YAKLAŞIN

Travma yaşayan insanların konuşmaya zorlanmaması gerektiğini anlatan Pehlivan, “İnsanlar kendilerini dinleyen, güven veren, anlamaya çalışan, şefkatli birinin yanında olmasını istiyor. İyi hissetmeyen kişilere şefkat göstermek gerekiyor” diye konuştu.

Gözde Ceylan Pehlivan

İLETİŞİM KURMAK DESTEĞE BAĞLI

İnsanların ihtiyaçlarına göre yardım kuruluşlarına yönlendirilmesinin önemine vurgu yapan Pehlivan, “Hangi kurumdan nasıl destek alabileceğini bilenlerin çaresizlik ve yalnızlık duygusu azalıyor. Aileyi, diğer yakınlarını mümkün olduğunca bir araya getirmek önem taşırken, insanları yaşama dair cesaretlendirmek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yardım çalışmalarını eleştirmeyin!

İnsanların kayıplar sebebiyle şok tepkileri gösterebileceğinin altını çizen Pehlivan, “Mağdurların duygularını, yaşadıklarını anlatmaya zorlamayın. Her şey iyi olacak, sen hayattasın gibi söylemler hatalı. Depremzedelerin yanında hizmet ve kurtarma aktivitelerini eleştirmemek gerekir. Bu eleştiriler yalnızlık, çaresizliğe yol açarken, umudu zedeleyebilir” dedi.


#Deprem
#Psikoloji
#Gözde Ceylan Pehlivan
1 saat önce
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Şefkatle yaklaşın: Psikolojimiz de enkaz altında
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