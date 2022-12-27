Gündem Ölüme itilen 243 göçmenin imdadına Türk botları yetişti
İZMİR

Ölüme itilen 243 göçmenin imdadına Türk botları yetişti

İzmir’in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçeleri ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen 243 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Ölüme itilen 243 göçmenin imdadına Türk botları yetişti
Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 182 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23-25 Aralık tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisindeki Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen toplamda 182 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine ekiplerce, Seferihisar açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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