Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza: Dört yaralı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen iki otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Dört aracın birbirine girdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada takla atan bir otomobilde ise yangın çıktı.

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