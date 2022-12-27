Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan ateş sonucunda şehit olduğu bildirildi. MSB açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verdi.

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