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YEREL GÜNDEM

Pençe-Kilit'ten acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan ateş sonucunda şehit olduğu bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pençe-Kilitten acı haber: Bir asker şehit oldu
Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz’ın bölücü terör örgütü mensuplarınca bir üs bölgesine açılan ateş sonucunda şehit olduğu bildirildi. MSB açıklamasında “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şehit Korkmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerine yer verdi.

Eren Abluka ile teröre darbe: PKK'ya ait 4 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
FOTOĞRAF 7
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Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde 3 bin 651 personelin katılımıyla başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan” operasyonu devam ediyor.
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Terör örgütü PKK’ya ait 4 sığınak tespit edilip kilolarca uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi, EYP ve mühimmat ele geçirildi.
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Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde, kış üslenmesi hazırlığında olan PKKKCK terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacı ile Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucusu Timleri ve Polis Özel Harekat Timlerinden oluşan 3 bin 651 personelin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan” operasyonu 22 Aralık 2022 tarihinde başlatılmıştı.
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Söz konusu operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sektöründe, Lice İlçesi Akçabudak ve Çiftlik Mahalleleri ile Kulp İlçesi Sarım Çayı bölgesinde devam eden arazi ve temas araması neticesinde 4 adet sığınak, 445 kilogram toz esrar (yaklaşık piyasa değeri 38 milyon TL), 3 adet AK- 47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği, 2 adet 60 milimetrik Havan mühimmatı, 11 bin 995 adet çeşitli çaplarda fişek, 6 adet AK- 47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet EYP düzeneği, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 adet tüp, 23 adet pil bloğu, 570 adet pil, 1 adet hilti makinesi, çok miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınırken terör örgütünün finans sağlaması engellenmiş ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.
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Eren Abluka ile teröre darbe: PKKya ait 4 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Eren Abluka ile teröre darbe: PKK'ya ait 4 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinesinde 3 bin 651 personelin katılımıyla başlatılan “Eren Abluka Sonbahar-Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan” operasyonu devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak tespit edilip kilolarca uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi, EYP ve mühimmat ele geçirildi.
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