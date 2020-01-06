Gündem Ömer Halisdemirin şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Haber Merkezi AA
Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'da cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe teşebbüsünün seyrini değiştirmişti.
Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'da cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe teşebbüsünün seyrini değiştirmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen mahkumiyet kararları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince yapılan inceleme sonucu hukuka uygun bulundu.

Yaralı Ömer Halisdemir'i böyle infaz etmişler
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Yaralı Ömer Halisdemir'i böyle infaz etmişler
Darbe girişiminin püskürtülmesinde kritik görev üstlenen Astsubay Ömer Halis Demir'in, cuntacı Semih Terzi'yi vurduğu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Demir, Karargah binasına girmek isteyen Terzi'ye 3 el ateş etti. Saat 02.16.45'te cuntacılar, Demir'e 4 saniyede toplam 15 el ateş etti. Ancak 15 kurşuna rağmen hala nabzı atan Demir'e, Üsteğmen Mihrali Atmaca, yerde yatarken 2 el daha ateş etti. Gelen ambulans Demir'e müdahale ettirmeden gönderildi.


Karara yapılan itiraz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Dosyayla ilgili temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye verilen hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 18 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti. Sanıklardan, 13'ünün cezası "fiilden sonraki davranışları" dikkate alınarak müebbet hapse çevrilmişti.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı
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Ömer Halisdemir davasında karar çıktı

Davanın geçmişi

ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava, 19 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge, Halisdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçundan birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan Şahin, Kara, Aksoy, Oğuz ve Bilge'ye ayrıca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da birer kez daha "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, aynı suçu işledikleri tespit edilen sanıklar Demirci, Güreli, Solmaz, Güleç, Yörük, Almaz, Kütükçü, Aslanbay, Engin, Çelik, Topbaş, Çınar ve Atmaca hakkında takdir indirimi uygulayarak birer kez "müebbet" hapis cezasına mahkum etmişti.

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