Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Yaralı Ömer Halisdemir'i böyle infaz etmişler

Darbe girişiminin püskürtülmesinde kritik görev üstlenen Astsubay Ömer Halis Demir'in, cuntacı Semih Terzi'yi vurduğu anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Demir, Karargah binasına girmek isteyen Terzi'ye 3 el ateş etti. Saat 02.16.45'te cuntacılar, Demir'e 4 saniyede toplam 15 el ateş etti. Ancak 15 kurşuna rağmen hala nabzı atan Demir'e, Üsteğmen Mihrali Atmaca, yerde yatarken 2 el daha ateş etti. Gelen ambulans Demir'e müdahale ettirmeden gönderildi.