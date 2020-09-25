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Gündem Orduda torpil faciası Gözünü kaybetti, sakın oynamayın dedi
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Ordu'da torpil faciası: Gözünü kaybetti, 'sakın oynamayın' dedi

Çocukların tehlikeli olmasına rağmen oynamaktan vazgeçmediği torpil bir çocuğu gözünden etti. Orsu Ünye'de, 14 yaşındaki A.A.B, yaktığı torpili cam kavanoza koydu. Kavanozun patlamasıyla cam parçaları gözüne saplanan çocuk sol gözünü kaybetti. Hastanede tedavisi süren A.A.B, "Tehlikeli şeylerle oynamayın, torpil çok tehlikeliymiş" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, 17 Eylül'de, A.A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlamasıyla 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Durumunun ağır olduğu öğrenildi

İlk müdahalesi yapılan A.A.B. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan A.A.B.'nin sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tedavisi süren A.A.B., enfeksiyon riski nedeniyle taburcu edilemedi.

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"Benim gibi olurdanız çok üzülürsünüz"

Tedavi gördüğü hasta yatağında kimsenin torpille oynamaması gerektiğini ifade eden A.A.B., "Kimse torpil almasın, bizim gibi olmayın. Eğer benim gibi olursanız çok üzülürsünüz. Tehlikeli şeylerle oynamayın, torpil çok tehlikeliymiş" diye konuştu.

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"Bu patlayıcının satışı yasaklansın"

Çocuğunun şu an durumunun iyi olduğunu belirten baba Ertuğrul B. (36), "Doktorlar, sol gözünün tamamen görme yetisini yitirdiğini söyledi. Enfeksiyon riskinden dolayı taburcu olmuyoruz, hastanede gözlem altındayız. Olayla ilgili sözlü ifademizi verdik ve kamu davası açıldı. Bu torpiller her yerde, herkes kolaylıkla ulaşabiliyor ve çok da ucuza satılıyor. Yetkililere seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza zarar veren bu tür patlayıcıların satılması yasaklansın. 18 yaşından küçüklere torpil satılması yasak ama buna rağmen satılıyor. Bu torpili satan bakkalla ilgili maddi ve manevi elimizden geleni yapacağız. Hakkımızı arayacağız" ifadelerini kullandı.

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