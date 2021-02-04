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POLİTİKA

Örgün eğitim kurumu öğrenci öğretmen ve çalışanları yönelik genelge: Muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak, yaşlara göre belirlenen saatler dışında da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

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