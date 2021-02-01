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ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Hafta sonu 31 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Hafta sonu 31 bin kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize, bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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Güneşi gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti
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Güneşi gören İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti
Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular, Caddebostan sahile koştu. Caddebostan sahildeki yoğunluk havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ilan edildi. Ancak Kadıköy Caddebostan sahilinde kısıtlamayı ihlal edenler oldu. Sahile gelenlerden bazıları spor yapıp, bisiklete bindi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak banklara oturup sohbet edenler de vardı. Bazıları evcil hayvanlarını denizde serinletti, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi. Caddebostan sahildeki kalabalık havadan görüntülendi.


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