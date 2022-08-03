Orman yangınlarına 15 dakikada müdahale

Türkiye'de 1 Haziran-21 Temmuz tarihleri arasında toplam 410 orman yangını çıktı. Bu yangınlara 124 uçak, 301 helikopter başta olmak üzere 12 bin personel görev aldı. Yangınla mücadelede teçhizatını güçlendiren Türkiye, orman yangınlarına ilk müdahaleyi ortalama 15 dakikada yaptı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte başlayan orman yangınları için tedbirler artırıldı.

EN YENİ TEKNOLOJİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla mücadelenin ana prensibini oluşturan erken uyarı için en yeni teknolojiler kullanıyor. Birçok riskli alanda kullanılan insansız hava araçları (İHA), termal kameralar yeşil vatanın korunmasında önemli bir yere sahip. İHA’lardaki termal kameralar ile yangın çıkma ihtimali olan bölgeler tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle bu noktalara hızlı müdahale gerçekleştiriliyor.

GÖZETLEME KULELERİ DESTEK VERİYOR

Yapılan müdahalelere akıllı yangın gözetleme kuleleri de destek veriyor. Yapay zekanın kullanıldığı insansız kuleler, yangınları uzaktan algılayarak yönetim merkezine aktarıyor. Ekipler hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangını söndürüyor. Bu sayede yangınlara müdahale süresi de kısalıyor. Türkiye'de bu yılın haziran ayında 213, 1-21 Temmuz tarihlerinde 197 olmak üzere çıkan toplam 410 orman yangınında ilk müdahale süresi ortalama 15 dakika oldu. Bu yangınlara 124 uçak, 301 helikopter, 688 ilk müdahale aracı, 1613 arazöz, 146 dozer ile müdahale edildi. Yangınlarda 12 bin 316 personel görev aldı. Haziran ayında çıkan yangınlarda 4 bin 570 hektar, 1-21 Temmuz tarihlerinde ise bin 200 hektar orman alanı zarar gördü.

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İhmal ilk sırada

1 Haziran tarihinden 21 Temmuz’a kadar meydana gelen 410 orman yangının sebeplerine göre dağılımı şöyle: 118 adet (yüzde 29) ihmal ve dikkatsizlik, 79 adet (yüzde19) yıldırım, 30 adet (yüzde 7) kaza, 22 adet (yüzde 5) kasıt. Yangınların 161 adedinin (yüzde 40) kesin sebebi tespit edilemedi. Bir aylık dönemde çıkan yangınların 62 (yüze 15) adedinin faili belirlenmiş olup, adli işlemler işletme müdürlükleri tarafından takip ediliyor. Yangın istatistiklerine göre Türkiye'de meydana gelen büyük orman yangınları genellikle Temmuz-Ağustos aylarında oluyor.

Bakan Kirişci, “Ormanların yangınlardan korunmasını vatan savunması olarak görüyoruz. 7 gün 24 saat çalışan orman personele destek olmak için teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz.

Ormanlara' şerit' çekildi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, ülkemizde çıkan orman yangınlarının sayısal olarak yaklaşık yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu söyledi. Bu sebeple önleme faaliyetleri kapsamında yangınlara yol açan insan faktörünün azaltılmasına toplumun bütün katmanlarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Kirişci, “Orman sevgisini arttırmaya yönelik Geleceğe Nefes ve Milli Ağaçlandırma Günü gibi organizasyonlar yapıyoruz. Ayrıca ormanların yangınlara karşı direncini arttırmak için teknik çalışmalar yürütüyor ve ormanlardaki yanıcı madde yükünü azaltıyoruz. Yangınlara hassas bölgelerdeki yerleşim yerleri ve ziraat arazileri ile ormanların arasında yanmaya dayanıklı türlerden oluşan şeritler oluşturularak, yerleşim yeri veya ziraat arazilerinden kaynaklı yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalışıyoruz" dedi.

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