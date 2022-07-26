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İSTANBUL

Beykoz'da ormanlık alanda yangın

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Beykozda ormanlık alanda yangın
Helikopterin havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar sonrası alevler kısa sürede söndürüldü.

Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor: Sınır köyde önlemler arttı
FOTOĞRAF 13
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Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan'daki Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 6 gündür yanıyor.
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Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor.
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Özellikle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.
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Yunan makamları yangını söndürmek için ise Avrupa Birliği'ne (AB) yardım çağrısı yaptı.
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Çağrı üzerine bölgeye İtalya'dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi.
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Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.
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TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE ÖNLEMLER ARTTI<br><br>Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor.
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Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı.
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Öte yandan yangının çıkış noktası olan, 400 kişinin yaşadığı Dadia köyü boşaltıldı.
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Bölgede Türklerin de yaşadığı Sofulu köyünde ise önlemlerin artırıldığı öğrenildi.
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YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ<br><br>Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü.
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unan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.
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Yunanistan'daki yangın Türkiye'den görülüyor: Sınır köyde önlemler arttı
Yunanistan'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor. Arazöz ve helikopterle müdahalenin yoğun olarak devam ettiği yangın bölgesinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Sofulu köyünde önlemlerin artırıldığı belirtildi.


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