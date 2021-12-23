AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

İBB'de işe alınan terör bağlantılı kişilerle ilgili konuşan Kabaktepe, "Bu terör bağlantısı ile ilgili adliyede kolluk kuvvetleri bir çalışma yapması gerekiyorsa onların sorumluluğunda yapılacak şeyler." dedi.

NAMUS SÖZÜNÜ TUTMADILAR

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kişinin bile işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini belirten Kabaktepe, "Bir kişiyi değil 13 bin kişinin ekmeğiyle oynadılar. Bunu da 'istihdam fazlası' gibi gerçek dışı söylemlerle yaptılar. İnsan haklarını tamamen yok sayan ve kısıtlayan yöntemlerle yaptılar." ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:28 Osman Nuri Kabaktepe ​İBB'nin işten çıkardığı işçilere oyununu anlattı: 'Geri alacağız' deyip dava açmalarını engellediler AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sert eleştirilerde bulundu. İBB'nin 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını anımsatan Kabaktepe, 'İşten çıkarmışlar. Demişler ki 'Biz geri alıyoruz merak etmeyin' ve oyalamışlar. İnsanların yasal olarak mahkemeye verme sürelerini geçirmişler. İnsana değer vermeyen, emeğe değer vermeyen, sözün tutulmadığı bir dönem yaşanıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"44 BİN 500 KİŞİYİ NEDEN ALDINIZ?"

"Madem 13 bin 500 kişiyi çıkardınız. Peki bunun yerine 44 bin 500 kişiyi niye aldınız?" sorusunu yönelten Kabaktepe, "Büyükşehir Belediyesi fazla dediği personeli 30 bin artırdı. Aldıkları bu kişilerin kimliği ne? Bunu biz Meclis'te sorduk. Önce '20 bini attık', '20 bini çıkardık' gibi net olmayan şeyler söylediler." diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKARILANLAR OYALANDI"

"İBB 69 yılda 85 bin personel aldı. CHP bir rekor kırdı. 60 yılda Büyükşehire alınan personelin yarısını iki buçuk senede aldı." diyen Kabaktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşten çıkarmışlar. Demişler ki 'biz geri alıyoruz merak etmeyin' ve oyalamışlar. İnsanların yasal olarak mahkemeye verme sürelerini geçirmişler. İnsana değer vermeyen, emeğe değer vermeyen, sözün tutulmadığı bir dönem yaşanıyor."

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GÜNDEM Osman Nuri Kabaktepe: İBB'nin 'hepsi canlı yayınlanacak' dediği 11 bin ihalenin 9 bini kapalı yapıldı