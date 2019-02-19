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BURSA

Bursa haber: Otomobilin tavanına döşemesinden uyuşturucu çıktı

Otomobilin tavanına sakladılar: Rona'dan kaçamadılar

Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin otomobillerinin iç lambasını söküp, tavanla döşeme arasına gizledikleri uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Rona' buldu.

Haber Merkezi AA
'Rona' kısa sürede uyuşturucunun saklı olduğu yeri bularak, tepki verdi.
'Rona' kısa sürede uyuşturucunun saklı olduğu yeri bularak, tepki verdi.

Bursa'da düzenlenen operasyonda, bir otomobilin tavan döşemesine gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen biri kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde çıkmaması üzerine bu kişilere ait otomobil mercek altına alındı.

Rona buldu

  • Narkotik köpeği Rona otomobil yanına getirildi. 'Rona', kısa sürede uyuşturucunun saklı olduğu yeri bularak, tepki verdi. Bunun üzerine polisler, iç aydınlatma lambası sökülerek, tavanla döşeme arasına saklanan 315 gram metamfetamini ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bir miktar esrar, ecstasy ve kokain ile hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A. ile G.Ş., S.E., H.Ş. ve Y.O. adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış
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Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış

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