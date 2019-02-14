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İSTANBUL

Osmangazi Köprüsü’nde uyuşturucu şüphelileri ile film gibi kovalamaca

Osmangazi Köprüsü’nde film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Osmangazi Köprüsü'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler barikat oluşturan polis araçlarına çarptıktan sonra otomobilden inip kaçmak için köprüden atladı. Film gibi kovalamacanın ardından ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu operasyonu
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu operasyonu

İstanbul yönünden Yalova’ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece Osmangazi Köprüsü'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.

DHA
Osmangazi Köprüsü'nde uyuşturucu tacirlerinin polis barikatına çarptığı an.

KÖPRÜDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada araçtan inen sürücü E.D., elindeki paketi 20 metre yükseklikten köprü çıkışın yakın attı, ardından da kendisi atladı. Polis, araçtaki diğer şüpheliler R.Ş. (41) ve N.C. (26) adlı kadın ile köprüden toprak zemine atlayarak yaralanan E.D.'yi yakaladı. Kovalamaca ise saniye saniye köprünün termal kameralarına yansıdı.

DHA
Osmangazi Köprüsü'nde kaçmaya çalışan şüpheli termal kameraya böyle yansıdı.

GİTAR KILIFI İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Şüphelinin attığı pakette yapılan incelemede, gitar kılıfı içerisine gizlenen 3 kilo 468 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden R.Ş. ile köprüden atlayan şüphelinin sevgilisi olduğu belirtilen N.C. emniyet müdürlüğüne ayaklarının kırıldığı belirlenen E.D. ise Kocaeli’de bir hastaneye kaldırıldı.

DHA
Osmangazi Köprüsü'nde kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalama anı termal kameraya yansıdı.

R.Ş. ve N.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Osmangazi Köprüsü'nde kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Osmangazi Köprüsü'nde kaçmaya çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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