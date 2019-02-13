Gündem Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış
KÜTAHYA

Kütahya haber: Otomobilin tavan döşemesinde uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyu otomobilin tavan döşemesine saklamış

Kütahya-Eskişehir kara yolunda durdurulan aracın tavan döşemesinin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 S 9666 plakalı otomobille İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, tavan döşemesinin altına gizlemiş 100 gram esrar, 70 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü Serdar A. (42) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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