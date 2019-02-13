Gündem Vanda 69 kilogram esrar ele geçirildi
VAN

​Van'da 69 kilogram esrar ele geçirildi​

Van'da 69 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde narkotik şube ekipleri, üzerinde 'sosyal yardım amaçlıdır' yazılı kömür çuvalları içerisine gizlenmiş 69 kilogram esrar ele geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Narkotik şube ekipleri, operasyonda 69 kilogram esrar ele geçirdi.
Narkotik şube ekipleri, operasyonda 69 kilogram esrar ele geçirdi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, yardım amaçlı kömür çuvallarının içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan incelemede, kömür çuvalları içerisine gizlenen 69 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonda bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sabah saatlerinde İstanbul ve Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda 7 ton esrar ele geçirilmişti. Bursa'da da 200 uyuşturucu tacirine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında;

12 Şubat 2019 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerimizce; İlimiz Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kömür yüklü 54 plaka sayılı kamyonette, Narkotik Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı aramada; dış yüzünde “Sosyal Yardım Amaçlıdır”, “Para İle Satılmaz” yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 54 paket halinde toplam 69 Kilo 100 Gram Toz Esrar Maddesi ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak (S.B.) isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir.

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Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir."

Kömür torbalarının içinde 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi
OYNAT 02:03
Kömür torbalarının içinde 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu kömür yüklü kamyonetten 69 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri şüphelendikleri kamyoneti durdurarak Madde Arama Köpeği BOZO ile birlikte yapılan detaylı arama yaptı. Aramada; dışında “Sosyal Yardım Amaçlıdır', “Para İle Satılmaz' yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 54 paket halinde toplam 69 Kilo 100 Gram Toz Esrar Maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak bir şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı.
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