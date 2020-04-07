Gündem Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
BURSA

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor

Bursa'da otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2’sini de yaralayan zanlı kaçtı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Lüks otomobiliyle gelip köpeklere ateş açan zanlı her yerde aranıyor.
Lüks otomobiliyle gelip köpeklere ateş açan zanlı her yerde aranıyor.

Olay, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı. Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı. Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.

DHA
Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı.

Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Olay, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Kaya Sokak'a 16 AGF 659 plakalı otomobiliyle gelen kimliği belirsiz kişi, kulağı küpeli sokak köpeklerine tüfekle ateş etmeye başladı.
Title
Şüpheli, yaralanıp yol kenarına düşen köpeği, başından vurarak öldürdükten sonra seslerden korkan iki köpeği de ateş ederek yaraladı.
Title
Yaralanan köpekler acıyla ormana doğru kaçarken, şüpheli otomobiliyle kaçtı.
Title
Silah seslerini duyup sokağa çıkan Ömer Faruk Karaalp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Title
Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor...
Title
Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı dedi.
Title
Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
Title
Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
Title
Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
Otomobiliyle gelip, sokak köpeklerine ateş açan saldırgan aranıyor
Bursa'da otomobiliyle gelip tüfekle 1 sokak köpeğini öldüren, 2'sini de yaralayıp, kaçan saldırgan aranıyor.

Köpeklerin vurulmasına çok üzüldüklerini belirten Ömer Faruk Karaalp, "Ben o sırada evdeydim. Birkaç el silah sesi duyunca hemen dışarı çıktım. Daha sonra güvenlik kameralarında izlediğimizde bir kişi aracıyla önce köpekleri kovalıyor, daha sonra geldiğinde silahıyla ateş ederek bir köpeği öldürüyor, diğer ikisini de yaralıyor. Köpekler mahallenin köpekleriydi, buradaki herkes onları beslerdi. Bu olay bizi derinden etkiledi. Köpeğin öldüğünü görünce kahrolduk. İnsan neden böyle bir zalimlik yapar. Bu canı sen mi verdin de sen alıyorsun? Şüphelilerin bulunmasını istiyoruz. Polis ekipleri araştırmaya başladı" dedi.

Sen de kapını aç
GÜNDEM
Sen de kapını aç

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