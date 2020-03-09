Sen de kapını aç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a “Sen de kapılarını aç” çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” programında, Türkiye’nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik etti.

KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 45 ARTI

Erdoğan kadınlara ve kız çocuklarına ayrımcılık ve aşağılamanın olduğu yerde helak vaktinin yakın olduğunu söyledi. İstihdamdaki kadın oranlarında yaşanan değişime dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “İstihdamdaki kadın oranı 2002’den 2019’a kadar yüzde 45’e yakın artarak 9 milyon sınırına dayanmıştır. Böylece kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 27,9’dan yüzde 34,9’a, toplam istihdamdaki kadın oranı yüzde 25,3’ten yüzde 28,8’e yükselmiştir.”

İDLİB’TE GÖRMEDİK Mİ?

Erdoğan, Suriye’de uzun yıllardır süren insani krizin yol açtığı yıkıntılara bakıldığında, altında çoğunlukla kadınların ve çocukların görüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: “Avrupa’ya gitme umuduyla, kara ve deniz sınırlarına yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? Hatta o botları Yunan askerleri şişlemek suretiyle, Ege’nin o azgın dalgalarına bırakırken, anneler ve çocuklar orada ölümle baş başa bir mücadeleyi vermiyor mu? Peki, Batı bütün bunlar karşısında ne yapıyor? Batı’nın bütün bunlar karşısında acaba yüreği yanıyor mu? Hayır. Sesi çıkıyor mu? Hayır. Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın, kalbi titremeyenin, zihni karıncalanmayanın insanlığından şüphe etmek gerekir. Ben şüphe ediyorum. Maalesef karşımızda sadece kendi konforunu, kendi refahını korumak adına bu manzaraya sırtını dönen koskocaman bir dünya vardır.”

Türkiye’nin Kahraman Kadınları Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’a seslendi: Ey Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten kurtul.

SADECE LAF LAF LAF

Erdoğan, 8 Mart’ın kadınlara özel bir gün haline gelmesinin hikayesini herkesin bildiğini dile getirerek, “Yaklaşık 1,5 asır önce, ABD’de yaşanan bir grev sırasında hayatını kaybeden kadın işçiler anısına 1977 yılında o günden bugüne başlatılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları elbette önemlidir. Kadınların sorunlarına dikkat çekmeyi gaye edinen bugünün, günümüzdeki yaşanan krizler için de bir hassasiyet olmasını dilerdim. Ancak Suriye’de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyona yakın insandan çok önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde, bu konuya kimsenin güçlü bir şekilde dikkati çektiğini görmedik, duymadık, bilmiyoruz. İşin içindeyim, ne olduğunu, ne bittiğini gayet iyi biliyorum. Ama ne yazık ki hiç bir ülkenin bu konuda hassasiyeti yok. Sadece laf laf laf... Başka bir şey yok” şeklinde konuştu. Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını da işitmediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz. Yunanistan sınırına giderken, tarlalar içinde ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben, torunuma da onu gösterdim. Bak dedim senin gibi, düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor. ‘Bunlar kötü amcalar mı?’ Evet oğlum, bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse, onları bile süngülerler. Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok.”

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SİZE DEDİK, İNANMADINIZ!

Yunanistan’a seslenen Erdoğan, “Ey Yunanistan, bu insanlar sende gelip kalmayacak. Senden gelip geçecek ve Avrupa’nın bir başka ülkesine geçecek. Niye rahatsız oluyorsun? Biz size dedik. Bak bu böyle giderse, biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa’nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak, bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala 3,5 milyon mülteci var” dedi.

Yunanistan’a ses çıkarmıyorlar

İdlib’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından aslında çok önceden atmaları gereken bir adımı attıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmalara uygun şekilde ülkemizdeki yabancılara diledikleri yerlere gidebilme imkanını tanıdık. Yunanistan, karadan ve denizden topraklarına yönelen sığınmacıları döverek, öldürerek, işkence ederek, denizde botlarını delip boğmaya çalışarak, durdurma yoluna gidiyor. Bu insanlık dışı eylemlere karşı kimse sesini çıkarmıyor. Hatta tam tersine Yunanistan’ı destekliyorlar.”

Dev proje açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından kendi sürdüğü makam aracıyla otoyolu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesiminin açılışını yaptı. Otoyolun bu kesimi, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluşuyor. Erdoğan, törenin ardından kendi sürdüğü makam aracıyla otoyolu kullandı.

CHP Kanal İstanbul’u durduramayacak

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açılışının ardından çeşitli ziyaretlerde bulunduğu Silivri’de halka hitap etti. CHP’nin bütün engelleme çabalarına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ve Marmaray’ı yaptıklarını aktaran Erdoğan, aynı şekilde Avrasya Tüneli’ni de engellemeye çalıştıklarını ancak buna rağmen Avrasya Tüneli’nin de açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Erdoğan, “Şimdi de Kanal İstanbul’u engellemeye çalışıyorlar. Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul’u engelleyemeyecek, onu da yapacağız.” ifadesini kullandı.

BOĞAZ ARTIK BİZE YETMİYOR

Kanal İstanbul ile stratejik bir adım attıklarını aktaran Erdoğan, “Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecektir. Zira Boğaz artık bize yetmiyor. Eğer CHP zihniyeti, zerre kadar çevreye saygınız varsa, bu tankerlerin, bu kuru yük gemilerinin Boğaz’daki kazalarını görmüyor, duymuyor musunuz? İşte biz artık alternatif olarak Kanal İstanbul’u yapıyoruz” dedi.

İHALEYE ÇIKIYOR

Erdoğan, “Türkiye’nin Kahraman Kadınları” programında yaptığı konuşmasında da Kanal İstanbul ile ilgili bilgi verdi: “Yüzyılın Projesi’ olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin ‘çılgın projem’ dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. Bu proje diğer katkıların yanında Türkiye’nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır.”

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