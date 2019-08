Oyalama olursa plan hazır

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen “Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı”nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede önemli mesajlar verdi:

Suriye’de, Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alınmaya başlandı. Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır. ‘Dokunulamaz, girilemez, çözülemez’ olarak görülen sorunlar gibi Fırat’ın doğusundaki mesele de milletin, ülkenin hassasiyetlerine uygun şekilde çözülecek.

Hazırlıklarımız tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz.

Bu konuda da önceliğimiz diplomasi, diyalog, uzlaşma ve iş birliğidir. Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala, böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor.

Kimse test etmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.

Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde, durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.

Kimse bizi engelleyemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

Irak tarafından da önemli adımlar attıklarını belirtti. 35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz. Irak Merkezi Hükümeti ile kuzeydeki yönetim yanında İran ile de iş birliği halinde yürütülen operasyonlar herkes açısından olumlu neticeler doğuracak. Doğu Akdeniz’deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir. İnşallah, Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

Asıl fetih

gönüllerin fethidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir.

“Bundan bir asır önce Osmanlı’yı ‘hasta adam’ ilan edip, milletimizi yeniden Orta Asya’ya sürmeyi planlayanların heveslerini, Çanakkale ile Kut’ül Amare ile İstiklal Harbimizle kursaklarında bıraktık” diyen Erdoğan, “Uzunca bir süre milletimizi, kendi iç meseleleriyle uğraştırarak, medeniyetinden, tarihinden, kültüründen koparmaya çalışanların da senaryolarını boşa çıkardık. Yaklaşık yarım asır sonra bizler göremesek de inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak, çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır. Hep söylediğim gibi, bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu fetih sadece toprakların, sadece coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir” diye konuştu.

REKLAM

Bahçeli’ye teşekkür

Erdoğan, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Çarho mevkisinde nkurulu, “1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı”nı ziyaret netti. Erdoğan, burada etkinliğe katılan MHP lideri nDevlet Bahçeli ile bir süre sohbet etti.

Bugün Türkiye’nin tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Bu mücadele öyle kutludur ki, her türlü hesabın üzerindedir. Öyle olmak durumundadır” diye konuştu. Darbe girişimi sırasında, ülkeyi işgale yeltenen FETÖ’cü hainlerin, hayatları dahil her şeylerinden vazgeçen bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası’nda olduğu gibi karşılarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası’nda. Burada, 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü şahsım, milletim adına bir borç biliyorum.”

Sen bitmişsin Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte lafla ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var?” dediğini belirterek, şunları söyledi: “Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. ‘İşte Ege’de Amerika var, İngilizler var, Fransızlar var, şu var bu var, ama orada tek ülke yok’, öyle diyor, Bay Kemal. Kimmiş o? Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. İşte lafla ‘Biz Atatürk’ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. Üç dört tane belediye almakla bir yere varılmaz.”

Dicle ve Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayız

Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu nMezarlığı’nı ziyaret etti.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde de konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un sözlerine atıfta bulunarak, “Haluk Dursun hoca Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. O bir tarihçiydi. Hocaydı. Ve Allah da emanetini ondan bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Haluk Hoca biz de senin emanetine sahip çıkacağız; ne Dicle’nin ne de Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu:

dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Geçmişine sırtını dönen toplumlar kökleriyle bağı kopmuş ağaçlar gibi devrilmeye mahkumdur. Biz çağ kapayıp çağ açan bir milletiz. Tarih yazan, tarihe damga vuran bir millet olarak aynı başarıyı tarihimize sahip çıkma hususunda gösteremiyoruz. Gençliğimiz Ahlat’ı, Malazgirt’i yeterince tanımıyor. Malazgirt’i görmeden Türkiye’yi tanıyorum demeyin. Buraları tanırsanız Anadolu’yu tanırsınız. Burası Türkiye’nin tapusu addedilen bir şehirdir. Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Ne Haçlı artıklarının, ne Bizans heveslilerinin, ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz.”

GÜNDEM Yüz yüze çözecekler