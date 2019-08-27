Yüz yüze çözecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya’ya günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti ile gerçekleşecek görüşmenin ana gündemini İdlib’deki saldırılar oluşturacak. İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırısını artırması ve Türk konvoyuna ateş açılması sonrasında, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.

RAHATSIZLIĞI İLETECEK

Telefon görüşmesinde Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Erdoğan’ın Putin ile yapacağı ikili görüşmede rejimin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e iletecek.

İDLİB MUTABAKATI MASADA

Rejimin saldırılarının İdlib mutabakatına zarar verdiği vurgulanarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin de arttığı bir kez daha vurgulanacak. Görüşmede, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda oluşturacağı güvenli bölge hakkında da değerlendirme yapılması bekleniyor.

KAPSAMLI ELE ALINACAK

Erdoğan’ın ziyaret kapsamında, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

GÜVENE DAYALI İLİŞKİ

Erdoğan ve Putin, kriz sonrası süreçleri, araya hiçbir aracı koymadan doğrudan baş başa görüşerek yönetti. Bu yöntem uluslararası diplomaside tanıdık değildi. Liderlerin karşılıklı güvene dayalı başlattıkları baş başa diplomasi önemli bir stratejik hamle olarak oyunları boşa çıkaran asıl unsur oldu.

ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Suriye, Ukrayna ve diğer konuları ele alacaklarını söyledi. Peskov, şöyle devam etti: “İdlib’deki durum göz önünde bulundurulduğunda bunu tahmin etmek güç değil. Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.”