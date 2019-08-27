Gündem Yüz yüze çözecekler
POLİTİKA

Yüz yüze çözecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün Moskova’da bir araya geliyor. Erdoğan, Esed rejiminin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e iletecek, İdlib mutabakatına zarar veren adımlardan kaçınılmasını isteyecek. Görüşmede 16 Eylül’de Ankara’da gerçekleşecek Türkiye-Rusya-İran zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan (Solda) Vladimir Putin (Sağda)
Recep Tayyip Erdoğan (Solda) Vladimir Putin (Sağda)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya’ya günü birlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti ile gerçekleşecek görüşmenin ana gündemini İdlib’deki saldırılar oluşturacak. İdlib’de rejimin sivillere yönelik saldırısını artırması ve Türk konvoyuna ateş açılması sonrasında, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştı.

RAHATSIZLIĞI İLETECEK

Telefon görüşmesinde Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye’nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Erdoğan’ın Putin ile yapacağı ikili görüşmede rejimin sivillere yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlığı Putin’e iletecek.

  • İDLİB MUTABAKATI MASADA
  • Rejimin saldırılarının İdlib mutabakatına zarar verdiği vurgulanarak, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin de arttığı bir kez daha vurgulanacak. Görüşmede, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda oluşturacağı güvenli bölge hakkında da değerlendirme yapılması bekleniyor.

KAPSAMLI ELE ALINACAK

Erdoğan’ın ziyaret kapsamında, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

GÜVENE DAYALI İLİŞKİ

Erdoğan ve Putin, kriz sonrası süreçleri, araya hiçbir aracı koymadan doğrudan baş başa görüşerek yönetti. Bu yöntem uluslararası diplomaside tanıdık değildi. Liderlerin karşılıklı güvene dayalı başlattıkları baş başa diplomasi önemli bir stratejik hamle olarak oyunları boşa çıkaran asıl unsur oldu.

  • ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ
  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede Suriye, Ukrayna ve diğer konuları ele alacaklarını söyledi. Peskov, şöyle devam etti: “İdlib’deki durum göz önünde bulundurulduğunda bunu tahmin etmek güç değil. Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.”

2. batarya yolda
GÜNDEM
2. batarya yolda
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.