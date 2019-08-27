2. batarya yolda

Türkiye’nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının temini için yapılan anlaşma kapsamında Rusya’dan satın alınan S-400 sistemlerinde ikinci batarya sistem sevkiyatı bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili, “Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” dedi.

İLK PARTİ TEMMUZ'DA GELDİ

İki batarya içeren sözleşmede ilk sevkiyat, 12 Temmuz’da başlatılmış, 25 Temmuz’da ve toplam 30 sorti uçuşla tamamlanmıştı. Birinci S-400 filonun ikinci bataryasının teslimatı, bugün başlatılacak. Bugün bir yandan Rusya’dan Türkiye’ye S-400 sistemi için askeri kargo uçakları gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da günübirlik ziyareti için Rusya yolunda olacak. İkinci batarya sistem sevkiyatının sistemin mühimmatlarını da içermesi ve uzun menzilli füzelerin de ikinci grup teslimatta Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.

ORTAK ÜRETİM MASADA

Rusya ile S-400 sözleşmesi, ilk iki sistemin hazır alımı ardından ortak üretimi kapsıyor. Bu doğrultuda Putin ile Erdoğan’ın görüşmesinde, kalan iki bataryanın ortak üretim ve teknoloji transferiyle üretimi modeli de masaya yatırılacak. Rusya ile ortak üretimin S-500 sistemi kapsamında yapılması bekleniyor. ABD ile bir süredir devam eden Patriot teklifi üzerinden çalışmaların da sonlandırıldığı duyurulmuştu. Bu doğrultuda Türkiye, uzun menzilli hava savunma sistem ihtiyacının karşılanmasında Rusya ile görüşmeleri yoğunlaştırdı. S-500’ün ortak üretim modeli, Türkiye’nin bir süredir devam eden kendi sistemini üretmesi çalışmalarına da büyük katkı sağlayacak.

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KARARLILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bir pazar değil ortaktır” diyerek ortak üretim kararlılığını vurgulamıştı. S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinde Birinci S-400 Filo’nun ilk bataryasının teslimatının ardından sistemin hazır hale getirilmesi için kurulum çalışmaları da Mürted Hava Meydanı’nda başlatılmıştı. İkinci bataryanın teslimatının da tamamlanmasının ardından eğitim süreci başlayacak.

NİSAN’DA DEVREYE GİRİYOR

Sistemin dost-düşman tanıma sistemi yazılımının da millileştirilmesinin ardından Nisan ayında operasyonel hale getirilecek olan sistem, asıl görev bölgelerine gönderilecek ve harekat kabiliyetine haiz olarak devreye alınacak. Bu süreçte S-400 sistemleri için Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda oluşturulan Birinci S-400 Filonun teşkilatlanma çalışmaları da tamamlanacak. Birinci Filo S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi iki batarya ile hizmet verecek. Üç ve dördüncü bataryalardan oluşan ikinci filo sistemin Türkiye’ye sevkiyatı da Rusya ile çalışılıyor.

SU-35’ler fuarda sergilenecek

Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya ile savunma işbirliğinin detaylandırılması bekleniyor. Rusya, Türkiye’nin ABD ile yaşadığı F-35 krizi doğrultusunda Türkiye’ye SU-35 uçaklarını satabileceğini önermişti. Dün Rusya’dan gelen mesajlarda da, Erdoğan’ın, katılacağı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda SU-35’leri de görme imkanı elde edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus sistemleri fuarda incelemesinin ardından iki liderin temaslarında, havacılık ve uzay konulu ortak projeler, önemli gündem maddeleri olacak. Cumhurbaşkanlığı’ndan Erdoğan’ın günübirlik Rusya çalışma ziyaretine ilişkin olarak, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyel ele alınacağı vurgulandı.