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Gündem Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi
POLİTİKA

Özcan Yeniçeri'nin '17-25 Aralık' çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana 'montaj' dedi

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi ile ilgili konuşan Yeniçeri, hükümete kurulan kumpası savunurken, kendisine yapılan ses kaydı şantajına ise 'montaj' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özcan Yeniçerinin 17-25 Aralık çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana montaj dedi
​Özcan Yeniçeri

TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yeniçeri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi ile ilgili konuştu.

"FETÖ'den içeride olan ve 15 Temmuz'da görev alan kişilerce oluşturulan iddianamelerle çıkarımda bulunmak ne kadar doğru?" sorusunu yanıtlayan Yeniçeri, "Ayakkabı kutularındaki dolarları FETÖ'mü getirdi? Reza Zarrab'a taşınan paralar iddia mı?" diye konuştu.

"BİZİMKİ BAŞKA BİR ŞEY"

  • Yeniçeri, FETÖ'nün kendisine yönelik tehdit mektubu konusunda ise "Bizimki başka bir şey." ifadelerini kullandı.

Özcan Yeniçeri'nin '17-25 Aralık' çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana 'montaj' dedi
OYNAT 02:00
Özcan Yeniçeri'nin '17-25 Aralık' çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana 'montaj' dedi
Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile ilgili konuşan Yeniçeri, hükümete kurulan kumpası savunurken, kendisine yapılan ses kaydı şantajına 'montaj' dedi.

"BENİM SES KAYDIMDA MONTAJ YAPILDI"

Kendisinin ses kaydına montaj yapıldığını savunan Yeniçeri, "Benim siyasi bir konuşmama yönelik ses kaydım olduğunu söyleniyor. Onlar üzerinden de partimle benim arama mesafe konmaya çalışıldı. " açıklamasında bulundu.

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Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
OYNAT 03:36
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET canlı yayınında kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'den istifa sürecini anlattı. Partinin kurucuları arasında yer aldığı için pişman olduğunu belirten Yeniçeri, 'İYİ Parti'de çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizim fikirlerimize itimat edilmedi.' dedi. Yeniçeri, Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık.' ifadelerini kullandı.

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