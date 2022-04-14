Özcan Yeniçeri'nin '17-25 Aralık' çelişkisi: Hükümete kurulan kumpası savunurken kendisine yapılana 'montaj' dedi

TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programının bu haftaki konuğu akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yeniçeri, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi ile ilgili konuştu.

"FETÖ'den içeride olan ve 15 Temmuz'da görev alan kişilerce oluşturulan iddianamelerle çıkarımda bulunmak ne kadar doğru?" sorusunu yanıtlayan Yeniçeri, "Ayakkabı kutularındaki dolarları FETÖ'mü getirdi? Reza Zarrab'a taşınan paralar iddia mı?" diye konuştu.

"BİZİMKİ BAŞKA BİR ŞEY"

Yeniçeri, FETÖ'nün kendisine yönelik tehdit mektubu konusunda ise "Bizimki başka bir şey." ifadelerini kullandı.

"BENİM SES KAYDIMDA MONTAJ YAPILDI"

Kendisinin ses kaydına montaj yapıldığını savunan Yeniçeri, "Benim siyasi bir konuşmama yönelik ses kaydım olduğunu söyleniyor. Onlar üzerinden de partimle benim arama mesafe konmaya çalışıldı. " açıklamasında bulundu.

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