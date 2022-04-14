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POLİTİKA

İYİ Parti kurucusu Yeniçeri'den 'altılı masa' tepkisi: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 'fikirlerinin uyuşmaması' nedeniyle daha sonra partiden istifa eden Özcan Yeniçeri, TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine değinen Yeniçeri, "Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası. Bunların belli kişilerde ve fikirlerde anlaşabilmeleri oldukça zor." diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İYİ Parti kurucusu Özcan Yeniçeriden altılı masa yorumu: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası
Siyasetçi-Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan fakat istifa eden Siyasetçi-Akademisyen Prof. Dr. Özcan Yeniçeri oldu.

"HİÇBİR KONUDA ANLAŞAMAMAKTA ANLAŞMA MASASI"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmeleri hakkında ne düşündüğüne ilişkin soruya yanıt veren Yeniçeri, "Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası." dedi.

Yeniçeri, partilerin birbirleriyle alakası olmayıp, her birinin başka partilerin gölgesi altında olduğunu ifade ederek, "Bunların belli kişilerde ve fikirlerde anlaşabilmeleri oldukça zor." diye konuştu.

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İYİ Parti kurucusu Yeniçeri'den 'altılı masa' tepkisi: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası
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İYİ Parti kurucusu Yeniçeri'den 'altılı masa' tepkisi: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası
İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 'fikirlerinin uyuşmaması' nedeniyle daha sonra partiden istifa eden Özcan Yeniçeri, TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine değinen Yeniçeri, 'Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası. Bunların belli kişilerde ve fikirlerde anlaşabilmeleri oldukça zor.' diye konuştu.

"YENİ SEÇİM YASASINDA ANLAŞMALARI ÇOK ZOR"

Yeniçeri'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası. Partilerin gölgeleri var. Bunların belli kişilerde anlaşabilmeleri oldukça zor. Ortaya çıkabilirler ama her birinin aklından başka bir şey geçiyor. Son seçim yasasının değişmesi birçok şeyi altüst etti. Bir araya gelmesinin anlamı ortadan kalktı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ittifakları zorunlu kıldı. 50+1 kuralı dolayısıyla, ittifaklardan sonuç elde edilmedi. Bu yeni yasa tasarısıyla bir seçim bölgesine seçilecek kadar oy aldığı takdirde de vekil seçilme ihtimali belki de ortadan kalktı. Artık başka partilerden aday olmak da sindirilemeyeceği için... Geçmiş dönemde oldu ama bugün aynı şeyleri gerçekleştiremeyecekleri çok açık."

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