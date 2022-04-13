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POLİTİKA

Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET canlı yayınında kurucuları arasında yer aldığı İYİ Parti'den istifa sürecini anlattı. Partinin kurucuları arasında yer aldığı için pişman olduğunu belirten Yeniçeri, "İYİ Parti'de çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizim fikirlerimize itimat edilmedi." dedi. Yeniçeri, Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
Özcan Yeniçeri

Akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

"PİŞMANIM"

"İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldığınız için pişman mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtı veren Yeniçeri, fikirlerine müşteri bulamadığı için partiden istifa ettiğini söyledi.

"BİZİM GİBİ BAKMIYORLARMIŞ"

Parti kurucularıyla aynı ideallerle hareket ettiğini düşündüğünü, bu düşüncenin "Türk milletini bulunduğu yerden başka bir yere getirmek, bunu yaparken de bazı değerleri içselleştirmek" olduğunu ifade eden Yeniçeri, şunları söyledi:

"İYİ Parti'nin kurulma aşamasında tamamı MHP'den kopan kişiler vardı. Orada homojen bir yapı içinde olacağımızı düşünüyorduk. Oradakilerin Türkiye meselelerine bizim gibi baktığını düşünüyorduk ama bakmıyorlarmış"

"MİLLİYETÇİLER ELİMİNE EDİLDİ"

MHP'de delegelerin iradesi esas alınarak kongreye gidilmediği yönünde itirazlar olduğunu anımsatan Yeniçeri, "İYİ Parti'de çok daha demokratik yapıda hareket edileceğini düşündük. Ancak orada gördük ki bizi fikirlerimize itimat edilmedi. Oraya giden Türk milliyetçilerinin bir çoğu elimine edildi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ BİR İKTİDAR VAR"

"Türkiye'de çok güçlü bir iktidar var. Buna karşı muhalefet de ona paralel olarak zayıf. Dolayısıyla muhalefet 20 sene içinde Türkiye'yi AK Parti iktidarına mahkum etmiştir. Çünkü alternatif ortaya çıkarmadı." ifadelerini kullanan Yeniçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben AK Parti'nin, CHP'nin doğru taraflarını alıp bundan meydana gelebilecek bir konsept oluşturalım dedim. AK Parti'den İslam'ı ve Osmanlı'yı, CHP'den demokrasiyi ve laikliği alarak bir parti oluşturalım dedim. O zamanki yaklaşımlarda ciddi bir açıklık vardı. MHP zaten milliyetçiliği içselleştiriyor. Biz daha farklı, her taraftan oy alabilecek bir yaklaşım oluşturalım dedim. Bizim bu görüşlerimiz uygulamaya konulmadı. Türkiye'deki bazı partiler 'Türküm' derken zorluk çekiyor. Bazıları 'Müslümanız' derken zorlanıyor. Biz bütün bunların hepsini aynı konsept içinde düşünen bir yapı üretelim dedik. Bu itibar görmedi.

Kongrelerde başkalarının ön plana çıkarıldığını gördük. Adım adım Türk milliyetçilerinin elimine edildiğini görünce ayrılma kararı aldık. "

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