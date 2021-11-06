Gündem Özdemir Bayraktar adına iki bin öğrenciye burs desteği
EĞİTİM

Özdemir Bayraktar adına iki bin öğrenciye burs desteği

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar adına toplam iki bin öğrenciye burs desteği verileceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Özdemir Bayraktar adına iki bin öğrenciye burs desteği
Özdemir Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar'ın adı ve idealleri Milli Teknoloji Hamlesi'nin genç gönüllülerinin projelerinde yaşayacak. Toplam 2 bin öğrenci kardeşimizi Milli Teknoloji Burs Programı ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılacak "Özdemir Bayraktar Burs Programı" ile 81 ilde okuyan ihtiyaç sahibi üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 750 lira burs desteği sağlanacak.

Paylaşımda, burs programına son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

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Selçuk Bayraktar, amcası ile babası Özdemir Bayraktar'ın videosunu paylaştı. Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Babam ve Amcam. Cenazeye gelen, taziye veren ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Babacığımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim hepimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin.' ifadelerini kullandı.


Bir süredir kalp rahatsızlığı olan Özdemir Bayraktar, 18 Ekim pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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