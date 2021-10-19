Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında ölen Bayraktar için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Özdemir Bayraktar'ın eşi Canan Bayraktar, oğulları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve sevenleri katıldı.

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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da cenazeye çelenk gönderdi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz vererek cenaze aracına taşıdı.

#CANLI BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/oOpG86ZJnE — Yeni Şafak (@yenisafak) October 19, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gezisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Onun adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayraktar için bir konuşma gerçekleştirdi.

"HEDEFLERİ OLAN BİR BÜYÜĞÜMÜZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız. Ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda" diye konuştu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

"TSK ÜRETTİKLERİ İHA VE SİHA'LARI GURURLA KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de açıklamalarda bulundu. Özdemir Bayraktar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve savunma sanayiine sunduğu katkılarının paha biçilemez olduğuna vurgu yapan Güler, "Milli ve yerli savunma sanayimizin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Ürettikleri İHA ve SİHA'larımızı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz her yerde başarıyla onurla ve gururla kullandı ve kullanmaya devam edeceğiz. TSK olarak yaptıkları bu çok değerli hizmetler, her zaman saygıyla anılacaktır"ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar

SELÇUK BAYRAKTAR: SANCAĞINI ASLA BIRAKMADI

Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar da cenazede duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar, "Taziyeye eşlik eden herkesten Allahtan razı olsun. Babam bizim için canımızdan kıymetli babamız, aynı zamanda arkadaşımız, rehberimiz, ilham kaynağımızdı.

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En yakın dava ve yol arkadaşımızdı. 20 sene önce İHA yolcuğuna çıktığımızda ülkemizin tam bağımsızlığı için ‘asla yapılamaz ancak yabancılar yapabilir’ denilen dönemde, bildiği hak yoldan dosdoğru giderek Allah’ın izniyle bizi dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten ödün vermedi, bize de bunu aşıladı. Dosdoğru yaşadı, bildiği yoldan asla sapmadı. Sancağın konulduğu yere yani iş yerine ‘benim yatacak yerim yok ancak burada yatarım’ dedi.

Hastanedeki dönemlerinde bile iş yerinde yatıp kalktı. O asla sancağını bırakmadı onun açtığı yolda nice eserler çıkacak, biz de hayatımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Allah inşallah cennette bizleri komşu eyler" diye konuştu.

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OYNAT 03:18 Selçuk Bayraktar babası Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninde konuştu: 'Asla yol alamazsınız' denilen dönemde bildiği yoldan asla sapmadı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenaze töreninde konuşan Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar, 'Babam, bizler için canımızdan kıymetliydi. Babamızdı, arkadaşımızdı, aynı zaman da rehberimizdi. Kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı.



20 yıl önce 'asla yapılamaz' denildiği dönemde inandığı doğrudan, tüm sisteme inat bildiği yoldan sapmadı. Hastaneye götürdüğümüz döneme kadar iş yerinde yatıp kalktı. Asla sancağı bırakmadı. Rabbim inşallah cennetinde bizleri komşu eyler.' ifadelerini kullandı.

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"İHA VE SİHA'YI KÜRESEL BİR MARKA HALİNE GETİRDİ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş cenaze namazı öncesinde, "Özdemir ağabey ile aynı dönemde siyasette beraber çalıştık. Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, ağabeyimizdi. Önüne türlü engeller çıkarılmasına rağmen İHA ve SİHA'yı küresel bir marka haline getirdi" dedi.





Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedildi.





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