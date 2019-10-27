Pençe-3 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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