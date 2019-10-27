Pençe-3 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Terörden arındı doğa ve su sporlarında marka oldu

Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporları imkanlarıyla da ziyaretçilerini cezbediyor. Vali Tuncay Sonel, "Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor" dedi.