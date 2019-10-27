Dünya Milli Savunma Bakanlığı Rasulaynda keşif-gözetleme yapan personele saldırı 1 şehit, 5 yaralı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da keşif-gözetleme yapan personele saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Resulayn'da teröristlerin saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırıda bir personelin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerimiz keşif-gözetleme görevini sürdürüyor.
Barış Pınarı Harekatı'nda güvenlik güçlerimiz keşif-gözetleme görevini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

  • Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.

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