Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Rasulayn'da keşif-gözetleme yapan personele saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Resulayn'da teröristlerin saldırıda bulunduğunu duyurdu. Saldırıda bir personelin şehit olduğu, 5 personelin de yaralandığı belirtildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir" denildi.