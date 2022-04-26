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ANKARA

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde roketatar saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı üçe yükseldi.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde roketatar saldırısında yaralanan bir asker şehit oldu. Bölgede şehit olan asker sayısı üçe yükseldi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün (26 Nisan 2022), bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Doğukan KORKMAZ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

Aynı bölgede Yunus Kalkan ve Fırat Canlı isimli askerler de şehit olmuştu.

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