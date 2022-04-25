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Dünya Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerin yakalanma anı
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin yakalanma anı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Zap Vadisi'nde sıkıştırılan teröristlerin mağaranın önünde gözaltına alınma anlarının kaydı paylaşıldı. Diğer yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevrileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.

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Haber Merkezi Diğer
​Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlerin yakalanma anı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda yakalanan terörist.

Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor.

  • Metina, Avaşin, Zap bölgelerinde yürütülen operasyonda şimdiye kadar 39 mağara ve sığınak yok edildi.

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Mehmetçik adım adım ilerliyor

Karadan bordobereliler ilerlerken havadan da Türk jetleri destek sağlıyor.

Bu kapsamda 56 terörist öldürülürken Mehmetçik adım adım bölgeyi kontrol altına alıyor. Kahraman askerlerimiz operasyonu Zap Vadisi'ne doğru yoğunlaştırırken Kandil'deki büyükbaşları korku sardı.

Teröristlerin yakalanma anları

Bir mağarada teröristleri tespit eden komandolar, operasyon için düğmeye bastı.

Kaçamayan 2 terörist mağara girişinde yakalandı. Teröristlerin terk ettikleri yerlere tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da komandolar tarafından imha edildi.

Diğer yandan Mehmetçik'in bölgedeki kararlı yürüyüşünün ardından hedefin Kandil'e çevrileceği yönündeki yorumların sayısı arttı.

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