Pendik'te polislere silahlı saldırı: Geniş çaplı operasyon başlatıldı

İzmir’de elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan Gökdemir’in yaptığı organize suç örgütü ile İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat Delen’in yaptığı organize suç örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli dokuz ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu düzenlendi. Operasyonlar örgütü üyesi 61 şüpheli yakalandı.