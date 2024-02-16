İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in, İstanbul'da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen “Kafes-41” Operasyonu'nda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımında operasyonlarda 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve 3 adet çelik yelek ele geçirildiğini belirtti.