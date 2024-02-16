Yerlikaya paylaşımında

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri, 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri, diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.