Aziz Yeniay 15 saniyeyle kurtulmuş

Seçim çalışmaları sırasında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan ve son anda kurtulan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırıdan bir gün önce kendisine yönelik bir saldırı planlandığı haberini aldığını söyledi. Yeniay, “Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu planlı bir eylemdir” dedi.

SALDIRI OLACAK DENDİ

Yeniay, saldırıdan bir gün önce camiden ayrılacağı sırada geçmişten tanıdığı bir kişinin kendisiyle ısrarla iletişim kurmak istediğini bu kişinin yanına gelerek “Hayatınız şu anda tehlikede. Ne olursunuz şu iki mahalleye gelmeyin, akşamları ise hiç yaklaşmayın. Size uzun namlulu silahlarla saldıracaklar, hatta roketatar bile kullanabilecekler” dediğini aktardı. Kendisinin bu durum karşısında olayı geçiştirmeye çalıştığını ifade eden Yeniay, şunları anlattı: “Sonra ‘Çok ciddi, vuracaklar sizi öldürecekler' dedi. Peki 'Nereden biliyorsunuz, nereden duydunuz?' dedim. Sonra bir kafeterya ismini zikrederek 'Orada falan kişi bunu söyledi. O kişiye geçmişte bir iyiliğiniz dokunmuş, sizi çok seviyor. O da bir inşaat firması çalışanından duyduğunu ifade ediyor.”

SORU SORULUNCA İÇERİDE KALDI

Yeniay, anlatılan konuyu ciddiye almadıklarını, bu durumu ileten kişiye teşekkür ettiklerini kaydederek, “Bu tip konular her zaman vuku bulabilecek, birilerinin söyleyebileceği cümleler olabilir” dedi. Ancak cumartesi günü programı bitirdikten sonra “Varsa bir iki de soru alıp öyle çıkayım" dediğini kaydeden Yeniay, “Bir soru geldi, cevaplandırdım. 'Sanırım başka soru yok' dedim. O arada bizlerle birlikte bulunan sivil memur arkadaşlarımız dışarıya adımlarını attı, saha kontrolünü yapmak için. Biz de artık yavaş yavaş kapıya yönelirken bir şahıs daha bir şey söylemek istedi. Ona da ayaküstü cevap vermek istedik. Çünkü o soru sorulmasaydı 15-20 saniye sonra biz de dışarıda olacaktık. O soru sorulduğu için biz içeride kaldık ve o esnada otomatik silahlarla taranmaya başlandı bölge” ifadelerini kullandı.

BU BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Yeniay, bu kadar tesadüfün bir araya gelmesinin çok anlamlı olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu bir terör saldırısıdır. Bu bir organize suç örgütü girişimidir. Bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan, zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak da isteyen bir görüntü arz ediyor olabilir. Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel bir husumetimiz söz konusu değil. Bu tamamen siyasi bir figüre, bir yerel belediye başkanı adayına ve siyasi kimliğe karşı yapılmış olan bir terör girişimidir.”







