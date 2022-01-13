Gündem Perinçekten Akşenere sert sözler PKK ve HDP ile aynı safta Biden tayfası oluşturmuşlar
POLİTİKA

Perinçek'ten Akşener'e sert sözler: PKK ve HDP ile aynı safta 'Biden tayfası' oluşturmuşlar

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Millet İttifakını 'Biden Tayfası' olarak tanımlayarak, Meral Akşener'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. 'Akşener PKK ve HDP ile aynı safta' diyen Perinçek, "ABD o kadar esaslı bir operasyon yaptı ki... Siz MHP'den herhangi bir grubu getirip PKK'nın yanına oturtabilir miydiniz? Oturtamazdınız. Ama alırsınız CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturtmuş olursunuz. CHP'nin bir yanında İYİ Parti varsa bir yanında da PKK, HDP var. Bugün hepsi beraberler" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Perinçekten Akşenere sert sözler: PKK ve HDP ile aynı safta Biden tayfası oluşturmuşlar
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi lideri Dr. Doğu Perinçek, Tvnet'te Sert Sorular programına konuk oldu. Sunucu Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Perinçek'e Meral Akşener'e yönelik kullandığı "PKK'nın yanında" ifadeleri hatırlatıldı. "Bu konuda bir deliliniz var mı?" sorusuna Perinçek şöyle yanıt verdi:

​Perinçek'ten Akşener'e sert sözler: PKK ve HDP ile aynı safta Biden tayfası oluşturmuşlar
OYNAT 04:37
​Perinçek'ten Akşener'e sert sözler: PKK ve HDP ile aynı safta Biden tayfası oluşturmuşlar
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Millet İttifakını 'Biden Tayfası' olarak tanımlayarak, Meral Akşener'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'Akşener, PKK ve HDP ile aynı safta' diyen Perinçek, 'ABD o kadar esaslı bir operasyon yaptı ki... Siz MHP'den herhangi bir grubu getirip PKK'nın yanına oturtabilir miydiniz? Oturtamazdınız. Ama alırsınız CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturtmuş olursunuz. CHP'nin bir yanında İYİ Parti varsa bir yanında da PKK, HDP var. Bugün hepsi beraberler' ifadelerini kullandı.


'Beraber 'Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' diyorlar'

"Evet yanında değil mi? Mal meydanda. Bakın şuanda CHP'nin yanına MHP'den koparıp oraya kimi getirdiler? ABD, Meral Akşener'i getirdi. Öbür yanda kim var? PKK var. PKK, HDP, FETÖ, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Babacan hepsi beraber. Bugün Meral Akşener PKK ve HDP ile aynı safta değil mi? Bunun deliline gerek var mı? Ortada her şey. Beraber mücadele ediyorlar. Hedefleri aynı. Beraber 'Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz' diyorlar. Biden tayfası oluşturmuşlar. Hepimizin gözü önünde olan bir olay bu.

Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler
GÜNDEM
Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler

'ABD o kadar esaslı bir operasyon yaptı ki...'

Yani bugün İYİ Parti, CHP'nin yanına getirilerek, ABD o kadar esaslı bir operasyon yaptı ki... Siz MHP'den herhangi bir grubu getirip PKK'nın yanına oturtabilir miydiniz? Oturtamazdınız. Ama alırsınız CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturtmuş olursunuz. CHP'nin bir yanında İYİ Parti varsa bir yanında da PKK, HDP var. Bugün hepsi beraberler. Sokak hareketlerinden tutun, Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya kadar yada Doğu Akdeniz politikaları, ekonomideki politikaları aynı stratejik doğrultuda beraber ilerliyorlar. Bunu MHP, AK Parti görmüyor mu?

'EN TEHLİKELİSİ İYİ PARTİ'

Burada çok büyük bir gaflet var. Esas tehlikeli olan Biden tayfası dediğimiz o birlikten en tehlikelisi Meral Akşener'in temsil ettiği İYİ Parti'dir. Çünkü onların gladyo ile doğrudan bağları vardır. 90'lardan beri gelen bir bağdır bu. Bunu da bir tek Vatan Parti'si Türk milletine çatır çatır açıklar."

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Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler
OYNAT 03:02
Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'ye 'HDP'den elinizi çekin, PKK'dan vazgeçin' önerisinde bulunduğunu belirten Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Fay hatlarını derinleştiren önerilerinizi kabul etmiyoruz' dediğini aktardı.


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