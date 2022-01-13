TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

"ABDÜLHAMİD'İ SAVUNDUN SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI'

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan 'Abdülhamid'i savundun' tartışmasının öncesinde neler yaşandığını sorması üzerine Perinçek, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Kürkçü'nün bir PKK yandaşı ve HDP vekili olduğunu ifade eden Perinçek, "Tartıştığımız sırada, 'Kürdistan' ismiyle ikinci İsrail Devleti kuruluyordu. PKK onları destekliyordu. Tartışma oradan koptu." diye konuştu.

OYNAT 03:05 Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğini devam ettirdi: Kürkçü samanlığa kaçan bir insan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayında, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve viral haline gelen tartışmaya ilişkin konuştu. Kürkçü'nün bir PKK yandaşı olduğunu ifade eden Perinçek, 'O programa ikiye tek çıktım. Orada çarpışma ABD ile Türkiye arasındaydı. Arkadaşlarını satıp samanlığa kaçan bir insan o' diye konuştu. Abdülhamid'i savunmanın suç olmadığını ve programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Perinçek, 'Kürkçü, o dönemde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Devrimci kimliğine ters bir olay Abdülhamid'i savunması. O nedenle söylemek zorunda kaldım' dedi. BiP'te paylaş

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"BİRAND SENARYOYU ÖNCEDEN HAZIRLADI"

Tartışmanın temelinde 'ABD' olduğunu ifade eden Perinçek, "O program önceden hazırlanmıştı. Mehmet Ali Birand o senaryoyu hazırladı. 'Bu şahısları karşıma oturtuyorsan edepli bir tartışma zor' dedim. Korkmadığım için ikiye tek olmasına rağmen programa gittim." ifadelerini kullandı.

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"ABDÜLHAMİD'İ SAVUNMAK SUÇ DEĞİL"

Oradaki 'çarpışmanın' Türkiye ile ABD arasında olduğunu belirten Perinçek, "Kürkçü, PKK'nın tayin ettiği bir vekil. Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan, konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine devrimciliğine ters bir olay. O tartışmanın orasında onları söylemek zorunda kaldım. " dedi.