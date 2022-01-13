Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2014'e cezaevinden çıktıktan sonra 'solda birlik' çağrısı yapan Perinçek, Taha Hüseyin Karagöz'ün "CHP'ye yönelik en sert eleştiriler yapıyorsunuz ne değişti?" sorusunu yanıtladı.

"CHP PKK'DAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

CHP ile görüşmelerde "HDP'den elinizi çekin, PKK'dan vazgeçin" dediğini belirten Perinçek, "Onlar vazgeçmeyeceklerini söyledi." dedi.

"'PKK'YA TAVIR FAY HATLARINI DERİNLEŞTİRİR' DEDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Fay hatlarını derinleştiren önerilerinizi kabul etmiyoruz" dediğini aktaran Perinçek, "Yani 'PKK'ya tavır Türkiye'de fay hatlarını derinleştirir ve bölünmelere yol açar' şeklinde bir cevap verdiler." ifadelerini kullandı.

"CHP, FETÖ'YÜ DEVLETİN İÇİNE KOYMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet' yürüyüşüne de katılmadığına dikkat çeken Perinçek, "Biz dedik FETÖ ile PKK'yla birlikte yürümeyiz. Reddettik. Zaten bugün onları hapisten çıkarmak için, tekrar devletin içine koymak için uğraşıyorlar." diye konuştu.

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"CHP'NİN PROGRAMI BİR KAOS PLANI"

CHP Genel Merkezi, Demirtaş'ı hapisten çıkarmayı, KHK'lıları iade etmeyi vadediyor" ifadesini kullanan Perinçek, "Onların programı bu yüzden gerçekleşmez. Bu bir kaos planı, bir iktidar planı değil." açıklamasında bulundu.

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