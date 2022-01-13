Gündem Doğu Perinçekten CHPye yönelik çok sert eleştiriler PKKdan vazgeçmeyeceklerini söylediler
POLİTİKA

Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'ye "HDP'den elinizi çekin, PKK'dan vazgeçin" önerisinde bulunduğunu belirten Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Fay hatlarını derinleştiren önerilerinizi kabul etmiyoruz" dediğini aktardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Perinçekten CHPye yönelik çok sert eleştiriler: PKKdan vazgeçmeyeceklerini söylediler
​Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2014'e cezaevinden çıktıktan sonra 'solda birlik' çağrısı yapan Perinçek, Taha Hüseyin Karagöz'ün "CHP'ye yönelik en sert eleştiriler yapıyorsunuz ne değişti?" sorusunu yanıtladı.

"CHP PKK'DAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

CHP ile görüşmelerde "HDP'den elinizi çekin, PKK'dan vazgeçin" dediğini belirten Perinçek, "Onlar vazgeçmeyeceklerini söyledi." dedi.

Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler
OYNAT 03:02
Doğu Perinçek'ten CHP'ye yönelik çok sert eleştiriler: PKK'dan vazgeçmeyeceklerini söylediler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. CHP'ye 'HDP'den elinizi çekin, PKK'dan vazgeçin' önerisinde bulunduğunu belirten Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'Fay hatlarını derinleştiren önerilerinizi kabul etmiyoruz' dediğini aktardı.

"'PKK'YA TAVIR FAY HATLARINI DERİNLEŞTİRİR' DEDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Fay hatlarını derinleştiren önerilerinizi kabul etmiyoruz" dediğini aktaran Perinçek, "Yani 'PKK'ya tavır Türkiye'de fay hatlarını derinleştirir ve bölünmelere yol açar' şeklinde bir cevap verdiler." ifadelerini kullandı.

"CHP, FETÖ'YÜ DEVLETİN İÇİNE KOYMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet' yürüyüşüne de katılmadığına dikkat çeken Perinçek, "Biz dedik FETÖ ile PKK'yla birlikte yürümeyiz. Reddettik. Zaten bugün onları hapisten çıkarmak için, tekrar devletin içine koymak için uğraşıyorlar." diye konuştu.

"CHP'NİN PROGRAMI BİR KAOS PLANI"

CHP Genel Merkezi, Demirtaş'ı hapisten çıkarmayı, KHK'lıları iade etmeyi vadediyor" ifadesini kullanan Perinçek, "Onların programı bu yüzden gerçekleşmez. Bu bir kaos planı, bir iktidar planı değil." açıklamasında bulundu.

Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğini devam ettirdi: Kürkçü samanlığa kaçan bir insan
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Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğini devam ettirdi: Kürkçü samanlığa kaçan bir insan

Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğini devam ettirdi: Kürkçü samanlığa kaçan bir insan
OYNAT 03:05
Perinçek 'Abdülhamid'i savundun' polemiğini devam ettirdi: Kürkçü samanlığa kaçan bir insan
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayında, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve viral haline gelen tartışmaya ilişkin konuştu. Kürkçü'nün bir PKK yandaşı olduğunu ifade eden Perinçek, 'O programa ikiye tek çıktım. Orada çarpışma ABD ile Türkiye arasındaydı. Arkadaşlarını satıp samanlığa kaçan bir insan o' diye konuştu. Abdülhamid'i savunmanın suç olmadığını ve programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Perinçek, 'Kürkçü, o dönemde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Devrimci kimliğine ters bir olay Abdülhamid'i savunması. O nedenle söylemek zorunda kaldım' dedi.
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