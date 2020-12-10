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Personel alımı ilanları: GSB 515 personel alımı ilanı ve başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu. GSB'nin 515 personel alımı için başvuru şartları bilgisini ve detayları da yayımladı. 500 yurt ve 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu alımları KPSS puanı ile yapacak. KPSS'den en az 60 puan alma şartının arandığı personel alımı süreci için başvurular ise ocak ayında başlayacak. Peki, GSB'nin personel alımı için başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, 500 yurt yönetim personeli ve 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu. Başvurular, 4 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

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Sözlü sınava da çağırılacaklar

Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

15 sözleşmeli bilişim personeli alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları, 21-28 Aralık tarihlerinde "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (p) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (0) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

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