Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı TÜBİTAK personel alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜBİTAK personel alacak: İşte TÜBİTAK personel alımı başvuru adresleri

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı personel alımı yapacak. Çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere alınacak 11 personel için Resmi Gazete'de ilan yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) 9 Ar-Ge personeli, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

Ar-Ge personelleri Konya'da, usta ve uzman yardımcısı da Ankara'da görev yapacak.

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

  • Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları dibi görüyor
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi görüyor
Abone Ol Google News
Ülkeninutanç kaynağı!

Ülkenin
utanç kaynağı!

​ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi.
Bakan Kocayateşekkür ederim

"Bakan Koca'ya
teşekkür ederim"

​Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil için bakanlık uçak gönderdi.
Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

Kız arkadaşını bıçakladı

Kız arkadaşını bıçakladı

​Sosyal medyada yazdıkları ise pes dedirtti.

ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

​Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı.
Vatandaş<br>yollara döküldü

Vatandaş
yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 yıl sonra <br>aynı senaryo

15 yıl sonra
aynı senaryo

10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi.
Yeni skandal

Yeni skandal

​Almanya, Atina'nın suçlarına ortak olmuş.
Paris’i yakan öfke

Paris’i yakan öfke

​Halk Macron'un istifasını istiyor.
İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

Psikolojik muafiyet haklarını kullanıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.